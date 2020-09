Maló Clinic tem novo CEO

Pedro de Albuquerque Mateus é o novo CEO da Maló Clinic, sucedendo a António Pereira. O gestor terá “como missão potenciar o desenvolvimento da MALO CLINIC, que concluiu o seu processo de reorganização e revitalização e está agora preparada para explorar as oportunidades existentes no sector da medicina dentária”.

O agora CEO da rede de clínicas dentárias foi presidente executivo do Hospital Lusíadas Lisboa, administrador no Grupo Lusíadas Saúde/UnitedHealth Group e na Galilei Saúde, e COO do Hospital de Loures, entre outras funções de gestão em vários grupos privados do sector. A sua carreira iniciou-se no Citibank Portugal, tendo também desempenhado funções em grupos nacionais como a Cimpor e a Sonae, descreve a empresa.

Pedro de Albuquerque Mateus é licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa e com o Executive MBA pelo INDEG/ISCTE Business School, tem formação avançada de gestão e liderança, da London Business School.É professor convidado do Mestrado em Gestão de Unidades de Saúde do INDEG/ISCTE e consultor independente na área da saúde, bem como membro não executivo da direção da Fundação Make a Wish. É também business angel, sendo partner e cofundador da EggNEST.

A Maló Clinic tem uma rede de seis clínicas localizadas em Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria, Faro e Funchal, tendo também uma clínica na Polónia, em Varsóvia. É considerada a melhor clínica dentária da Península Ibérica em Turismo de Saúde e está entre as 20 melhores do mundo segundo o ranking da “Global Clinic Rating”.