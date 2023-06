Manchester City considerado clube mais valioso do mundo

Ilkay Gundogan e Kevin De Bruyne na foto. © Reuters / Phil Noble

O Manchester City foi considerado o clube de futebol mais valioso do mundo pela Brand Finance. A marca do emblema britânico vale 1,51 mil milhões de euros, o que representa uma subida de 13% face ao ano anterior. Os citizens conquistaram um marco histórico, estando à frente do Real Madrid, cujo valor da marca diminuiu 4% para os 1,46 mil milhões de euros.

Face à subida ao pódio do Manchester City, o responsável pela área de desporto da Brand Finance, Hugo Hensley, explica que o percurso desenvolvido pelo clube na última década contribuiu para "estabelecer o seu domínio no futebol inglês", designadamente através da conquista de quatro títulos da Premier League nas últimas cinco épocas. À trajetória dentro de portas, o clube inglês tem este sábado mais uma oportunidade de conquistar o primeiro título internaciontal - o Man City enfrente o Inter na final da Liga dos Campeões.

Adicionalmente, Hensley sublinha que o clube tem já hoje "um desempenho forte em termos de construção de marca e de atração de adeptos e patrocinadores".

Quanto ao Real Madrid, e ainda que tenha sido destituído do primeiro lugar, continua a afirmar-se como a marca de clubes de futebol mais forte e a segunda mais valiosa. Em terceiro lugar surge o Barcelona e em quarto lugar está o Manchester United, que subiu uma posição.

O Liverpool FC surge em quinto lugar na tabela, seguido do Paris Saint-Germain, do Bayern Munich, do Arsenal FC, do Tottenham Hotspur FC e, a fechar o top 10, o Chelsea FC.

Relativamente aos clubes portugueses, o Sport Lisboa e Benfica é a equipa nacional que melhor se posiciona na tabela, ocupando o 41º lugar, seguido do Futebol Clube do Porto que alcançou a 48ª posição.