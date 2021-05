Mango compra 80% da nova linha para casa em Portugal

A Mango comprou 80% da nova linha para casa em Portugal, um dos mercados onde a marca de moda está a comercializar online esta nova gama inspirada no Mediterrâneo, adiantou Laura Vila, diretora da linha para o lar da Mango, ao Dinheiro Vivo.

"O lançamento desta nova coleção para o lar foi uma evolução natural da Mango, no sentido de proporcionar aos nossos clientes mais um produto de lifestyle. Os designs estão inspirados no Mediterrâneo e utilizámos sobretudo materiais naturais e sustentáveis para a primeira parte da coleção, que está centrada sobretudo nos produtos têxteis", diz Laura Vila, diretora da linha para o lar da Mango, citada em nota de imprensa.

Nova linha marca expansão da marca para gama de lar, onde já opera, por exemplo, a Zara, com a Zara Home.

Composta por cerca de 250 artigos, com preços que variam entre os 15 e os 89 euros, a primeira coleção da Mango para casa aposta nos produtos têxteis para o quarto, a sala e a casa de banho, com roupa de cama, fronhas e capas de edredons de vários tamanhos, cobertores, almofadas, toalhas e roupões de banho, além de velas e mikados de diferentes aromas. A partir do outono/inverno 2021, juntar-se-ão produtos para a cozinha e a sala de jantar.

Dando continuidade ao compromisso da Mango com a sustentabilidade, 75% dos têxteis contam com características sustentáveis, sendo confeccionados com tecidos como o linho e o algodão orgânico ou seguindo processos sustentáveis.

"Esta coleção tem variadas propriedades sustentáveis e uma dos aspetos que era importante para nós é que fosse produzida nas proximidades. 80% desta primeira Coleção foi produzida em Portugal", adianta Laura Vila, ao Dinheiro Vivo.

"Esta linha foi lançada nos mercados mais importantes da Europa e Portugal é, sem dúvida, um deles. A coleção é vendida exclusivamente online em todos os países", diz ainda a responsável.

Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda, Itália, Polónia, Bélgica, Suíça, Grécia, Roménia, Croácia, Áustria, Irlanda, Suécia, Ucrânia, República Checa e Dinamarca são os outros mercados onde a nova linha será comercializada.

"É política da marca não apresentar números, mas o feedback inicial foi muito bom. Tanto clientes como profissionais da área e parceiros reagiram de forma muito positiva e o consenso geral é de que já estava na altura de a Mango expandir para este universo e dar início a uma linha para a casa", justifica a responsável.