Mango fecha 55 lojas na Rússia

A empresa espanhola Mango anunciou esta quinta-feira o fecho temporário das suas lojas na Rússia. Em comunicado a marca lamentou a situação e afirmou a vontade de "salvaguardar a operação no país até ao último momento", dada a responsabilidade que tem para com os 800 funcionários naquele país.

No entanto, a Mango "tomou finalmente a decisão de suspender temporariamente as suas operações na Rússia, fechando as lojas da empresa e a sua plataforma online". A empresa vai ainda interromper a entrega de mercadorias ao país e garante cobertura e suporte aos seus colaboradores ao longo dos próximos meses.

A empresa refere que das 120 lojas Mango naquele país, 65 são franquias. Estas lojas e os marketplaces podem continuar a sua operação e "distribuir roupas Mango, de acordo com a disponibilidade de stock atual".

Para além desta ação, a marca está a levar a cabo outras iniciativas para ajudar os colegas ucranianos, de forma a "tentar aliviar o seu sofrimento". Uma das medidas é fornecer apoio financeiro aos colaboradores que permaneçam na Ucrânia e aconselhamento a todos os colaboradores e seus familiares que tenham saído do país, por equipas locais. Também aos funcionários ucranianos e russos, na sede da empresa, será disponibilizado suporte e assistência.

Paralelamente, a Mango fez uma doação de cem mil euros ao Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, que já prestou assistência às pessoas afetadas por quase oito anos de conflito na região de Donbass.

Os recursos serão destinados à promoção de ações urgentes de prestação de serviços, atendimento à população e redução do impacto humanitário desta crise.