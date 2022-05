Mango investirá 100 milhões de euros para crescer nos EUA e abre loja em Nova Iorque

Mango abre nova loja em Nova Iorque © DR

A multinacional da moda Mango investirá 100 milhões de euros em três anos para expandir a sua rede nos Estados Unidos da América (EUA), plano que inclui uma loja em Nova Iorque que a empresa acaba de abrir.

Em comunicado, a marca, que está presente no país desde 2006, garantiu que quer consolidar-se nos EUA com a abertura de 30 novos pontos de venda nos próximos três anos.

A Mango espera ter 40 pontos de venda nos EUA em 2024 e que o país seja um dos cinco principais mercados em volume de negócios do grupo.

A multinacional também quer apoiar este crescimento nos EUA com vendas online, canal que espera contribuir com 70% do seu negócio em 2024.

Na primeira fase deste plano, a Mango procurou alargar a presença em Nova Iorque (tanto em Manhattan como na zona envolvente), onde conta atualmente com cinco pontos de venda, incluindo uma loja que acaba de abrir na emblemática 5.ª avenida.

A partir de agora, numa segunda fase, a Mango irá concentrar-se no estado da Florida, onde planeia abrir entre quatro e cinco pontos de venda, em 2022 e 2023, em cidades como Miami, Boca Raton, Orlando e Tampa.

Durante a terceira fase, que começará em 2023, a empresa continuará a expandir para o oeste com a abertura de novas lojas nos estados da Geórgia (Atlanta), Arizona (em cidades como Phoenix e Tucson), Texas (Houston e Dallas), Nevada (Las Vegas) e Califórnia, onde as populações-alvo do grupo incluem, entre outras, Los Angeles, San Diego e San Jose.