Carla Marques é a nova líder da ManpowerGroup Portugal

Carla Marques é a nova country manager da ManpowerGroup Portugal, substituindo Nuno Gameiro que passou a ser responsável pela gestão de 10 países no grupo.

“Com cerca de 20 anos de experiência no mercado, Carla Marques terá a seu cargo a ManpowerGroup Portugal, nomeadamente a gestão das marcas que representam a atividade portuguesa – Manpower, marca focada na área de trabalho temporário, Experis, dedicada ao recrutamento especializado de quadros médios e superiores, ManpowerGroup Solutions, líder mundial em soluções de outsourcing e Right Management, marca especialista em soluções de gestão de Talento e carreira”, refere o grupo em comunicado divulgado esta quarta-feira.

Carla Marques, tem 43 anos, estudou Sociologia no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa e conta com um Senior Executive Program pelo INSEAD. Em termos profissionais, esteve durante 20 anos na Randstad, sendo a sua última função general manager for staffing and outsourcing em Portugal.

“Pretendemos impulsionar as tendências no mundo do Talento, de forma a diferenciar-nos enquanto referência de thought leadership na área dos Recursos Humanos”, afirma a gestora citada no mesmo comunicado.