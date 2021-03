Manso Neto assume a liderança da Greenvolt

O CEO da EDP Renováveis, João Manso Neto

João Manso Neto , antigo CEO da EDP Renováveis (EDPR) é o novo presidente executivo da Greenvolt, empresa de energias renováveis do grupo Altri. A informação é confirmada pela empresa, em comunicado, depois de ter sido avançada ontem pelo jornal Expresso: "a Altri SGPS encontra-se a estudar a admissão à cotação na Euronext Lisbon, da sua subsidiária integralmente detida, Greenvolt, empresa que materializa a presença do Grupo Altri no setor das energias renováveis. João Manso Neto, assumirá a liderança da empresa, enquanto CEO".

O antigo da gestor da EDP terá abdicado de receber 560 mil euros por ano até 2023 ou seja, um total de 1,68 milhões de euros, para não ir trabalhar para a concorrência. Na passada sexta-feira, no relatório de governance enviado à CMVM, a EDP indicava que o ex-homem forte da EDPR receberia esse valor, e António Mexia, antigo CEO da EDP, 800 mil euros anuais durante os três anos, na sequência de "acordos de cessação de funções e de não concorrência".

O grupo Altri destaca que "João Manso Neto tem um percurso profissional com mais 30 anos de relevante experiência de liderança e gestão global de negócios complexos, relacionados, em especial, com o setor energético, tendo desempenhado cargos de administração geral, estratégia e desenvolvimento de negócios".

E avança que tem um "ambicioso projeto de expansão nacional e internacional" para a empresa, que passa pela entrada em bolsa. "Sob a liderança de João Manso Neto e com o profundo know how e expertise que aportará ao negócio, a Greenvolt pretende consolidar a sua posição de liderança no mercado nacional e afirmar-se como um player de referência a nível internacional, no mercado das energias renováveis, não apenas a partir de biomassa, florestal - segmento que continuará a ser o core business da sociedade, com inquestionáveis competências - mas também, através de modelos inovadores, de energia solar e eólica", anuncia em comunicado.