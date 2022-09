Manuel de Sousa Martins vai ser o CEO da Aurora Lithium

Manuel de Sousa Martins, novo CEO da Aurora © DR

A Aurora Lithium - a joint-venture da Galp e da Northvolt, que está a desenvolver uma unidade avançada de conversão de lítio em Setúbal - vai ser liderada por Manuel de Sousa Martins, que até agora era o CEO da Secil Portugal.

As duas empresas explicam em comunicado que o recém-nomeado responsável pela Aurora, tem um vasto conhecimento sobre a região de Setúbal, onde tanto a marca que agora vai liderar, como a Secil estão implementadas. Para além desta mais-valia, Manuel de Sousa Martins tem também uma vasta experiência de gestão de projetos industriais de larga escala, que é precisamente o caso da Aurora.

Com referem a Galp e a Northvolt, esta unidade de conversão que será uma das maiores e "mais sustentáveis da Europa, deverá ter uma capacidade inicial de produção anual entre 28 mil e 35 mil toneladas de hidróxido de lítio de grau de bateria", que é um "material crítico para a indústria das baterias de iões de lítio".

As duas empresas esperam que a Aurora inicie a sua operação até ao final de 2025 e que que as operações comerciais comecem logo no princípio do ano seguinte. A Galp e a Northvolt esperam que a Aurora Lithium venha a beneficiar "do estatuto de early-movers no mercado europeu de baterias, que deverá expandir-se significativamente ao longo da presente década para que a Europa continue a ser um ator relevante em algumas das suas indústrias mais estratégicas, tais como a automóvel".