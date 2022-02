Marca brasileira de cosmética prepara fábrica em Portugal

Vitor Visat foi o fundador e é o CEO da Prime Pro Extreme. © Direitos reservados

O arranque da construção de uma fábrica de cosméticos da Prime Pro Extreme, em Portugal, deverá ocorrer a partir do segundo semestre, mas a marca brasileira não quer revelar por agora nem a localização nem o investimento. Vítor Visat, fundador e CEO da empresa, fala do novo projeto como exemplo do compromisso para a expansão no mercado português.

Toda a atividade da empresa na Europa desenvolve-se a partir de Matosinhos onde a marca dispõe de um centro logístico com 750 metros quadrados, e de uma academia de formação técnica para distribuidores e cabeleireiros de todo o espaço europeu.

Foram, até aqui, cinco anos de investimento em Portugal, que já totalizou "aproximadamente um milhão de euros", aplicados na infraestrutura e na contratação de profissionais. Vítor Visat pormenoriza que a equipa conta hoje com 20 funcionários diretos e oito profissionais de empresas parceiras.

Tendo em conta que a marca só trabalha com público profissional, o gestor quantifica em mais de 400 os relacionamentos entre clientes e distribuidores nacionais, e em mais de dois mil os profissionais treinados em formações presenciais e online.

Na Europa, a empresa também está sediada em Barcelona, Espanha, onde conta igualmente com uma academia, mas os produtos são enviados diretamente do centro de distribuição de Matosinhos. Ou seja, os vendedores e distribuidores da marca asseguram vendas não só para o mercado nacional, mas também para o europeu, gerando em Portugal uma faturação mensal média de 150 mil euros, segundo as contas de Vítor Visat.

A Prime Pro Extreme, que faz parte do grupo WGroup Cosmetics, tem duas unidades produtivas no Brasil, uma em Itália e cinco laboratórios nos Estados Unidos, Coreia do Sul e Brasil. Fora do mercado brasileiro, e de Portugal e Espanha, têm escritórios próprios também no Dubai.

Há mais de 20 anos no mercado, a marca está agora em mais de 50 países, "graças a uma rede internacional de distribuidores e a centros próprios de distribuição". Vítor Visat destaca que asseguram uma gama de 20 linhas de produtos, o que implica produzir 20 toneladas de cosméticos a cada ano, sempre com o objetivo de "buscar constantes inovações e aperfeiçoar cada vez mais a qualidade" da oferta.

Origem da matéria-prima

Um dos elementos apresentados como distintivos da marca é a utilização de matérias-primas da floresta amazónica, com aposta na "vertente sustentável dos produtos" e oferendo serviços "de alta qualidade com padrão internacional, luxo e glamour acessível".

Nesse contexto, questionado sobre como é que a marca salvaguarda a sustentabilidade dos recursos amazónicos, o gestor respondeu: "Em cada país onde a Prime está presente, cumprimos todas as exigências e obtemos todos os certificados de qualidade. Todos os nossos produtos são dermatologicamente testados. Entre as nossas principais certificações, contamos com a Anvisa (Brasil), Infarmed (Europa), FDA (Estados Unidos), além das que são exigidas no continente asiático".