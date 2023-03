Marca Cozinha Continente já chegou a todas a lojas

Ana Alves, responsável pela área Food Solutions da MC © DR

Começou nos três restaurantes das lojas de Vila Real, Viseu e Telheiras, mas o objetivo foi sempre chegar a todos os clientes. A Cozinha Continente - inspirada na tradição da gastronomia nacional - está desde esta segunda-feira disponível em refeições prontas a comer, para levar ou encomendar em todas as lojas da insígnia.

Como explica ao Dinheiro Vivo, Ana Alves, as novas receitas têm vindo a ser colocadas de forma progressiva e nos lineares de livre-serviço e balcões de take-away das lojas. "O feedback tem sido muito positivo", garante a responsável pela área Food Solutions da MC. O segredo do sucesso pode ser o facto de as refeições serem confecionadas ingredientes frescos e como se fossem cozinhadas em casa. "Ao todo, temos mais 100 receitas com o selo de qualidade da "Cozinha Continente" onde, para além dos pratos mais tradicionais como o Arroz de Pato e Bacalhau Espiritual, incluímos também sopas, salgados, sandes e saladas", detalha Ana Alves.

A marca Cozinha Continente vem consolidar a categoria de take-away, que segundo a responsável, tem apresentado, nos últimos anos, "crescimentos muito significativos". "Em 2022, assistimos ao crescimento de 25% versus 2021 e de 48% em comparação com 2020", especifica.

Ana Alves revela que o investimento que a MC tem vindo a fazer está diretamente ligado ao crescimento do próprio negócio e "muito alinhado com o desenvolvimento a que temos assistido na oferta deste tipo de produtos para fazer face às alterações de estilo de vida dos consumidores que cada vez têm menos tempo disponível e procuram soluções rápidas e convenientes".

Para garantir que as equipas estão preparadas para responder a este novo desafio e conhecerem as novas receitas, a empresa tem vindo a assegurar formação em diferentes áreas, desde o produto ao serviço, no sentido de torná-los ainda mais especialistas na arte de confecionar e servir comida de qualidade. "É um processo de formação contínuo, que não se esgota neste momento de mudança, e que vamos continuar a reforçar regularmente", reforça Ana Alves.

Todas as receitas da Cozinha Continente são da responsabilidade do chef executivo André Matos e da sua equipa, que refizeram muitas das que já existiam para que agora não entrem produtos artificiais na sua confeção.

"Esta é uma Cozinha que é feita de tradição, mas também de inovação e, por isso, vamos ter também muitas novidades ao longo de todo o ano", revelou ainda Ana Alves.