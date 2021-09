Marcar hotel com o Revolut? Já é possível em Portugal

Foi lançado com enorme sucesso no Reino Unido, neste verão, e chega agora a Portugal. Com mais de 16 milhões de clientes em todo o mundo, a Revolut anunciou que a nova funcionalidade Estadias já está disponível no país, enquanto funcionalidade de reservas, que permite aos clientes marcar férias e ter 10% de cashback imediato, tudo sem sair da app

Depois de, em 2019 - o último ano sem restrições devido à pandemia -, os utilizadores portugueses da Revolut terem gastado cerca de 22 milhões de euros em hotéis, pagos com cartões Revolut, neste ano as férias em Portugal e no estrangeiro somam já 8 milhões pagos com a aplicação financeira. Agora, com esses pagamentos de reservas feitas a partir da app passam a poder recuperar de imediato 10% do valor, podendo gastar tanto em reservas para Portugal como para o estrangeiro.

"A nova funcionalidade está inserida na app Revolut e é a primeira do género no universo das fintech e permitirá aos clientes beneficiar da ausência de taxas de reserva", explicam os responsáveis. "Os clientes passam a poder pesquisar e reservar dentro da própria aplicação financeira com um cashback imediato de 10%, sem precisar de recorrer a outros sites de reservas. O lançamento nesta fase permitirá aos portugueses poupar e reservar um city-break de outono ou as férias de Natal e Ano Novo."

A Revolut explica esta expansão como passo lógico que "permite aos clientes gastar de forma mais inteligente em todo o mundo", considerando o Estadias também uma "adição importante para o segmento de amantes de viagens, já que se soma à oferta existente de câmbio ilimitado, seguro de saúde internacional, acesso a lounges de aeroporto, entre muitas outras funcionalidades".

"À medida que o mundo começa, cautelosamente, a reabrir as fronteiras, sabemos que muitos clientes estão desesperados por viajar, se possível. Criámos Estadias para facilitar a vida aos clientes e permitir que encontrem e reservem acomodações e férias no seu destino ideal. Depois de 18 meses de restrições e confinamentos, queremos dar mais às pessoas, queremos permitir que o seu dinheiro as leva mais longe", conclui Marsel Nikaj, líder dos produtos de Poupança e Lifestyle na Revolut.

Estadias inclui acomodações em todo o mundo e de todos os tipos, desde Bed & Breakfast a espaços exclusivos e de

luxo. "A visão da Revolut, a longo prazo, é adicionar novas funcionalidades relacionadas com viagens (voos, aluguer de viaturas, experiências em viagem, entre outros), tornando a Revolut na única app necessária para todas as decisões sobre viagens."