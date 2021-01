Marcas de luxo reinventam-se na pandemia

Pedestrians walk in the almost empty Vittorio Emanuele II luxury comercial center in Milan on November 7, 2020. - The new measures to contain the Covid-19 pandemic put in place by the Italian Government include a lockdown in the regions Valle D'Aosta, Piedmont, Lombardy and Calabria, starting on November 6. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) © AFP

Marcas mais "verdes", mais socialmente atentas e, com a pandemia, mais digitais são algumas das tendências que estão a emergir nas marcas de luxo. O setor gerou em 2019 receitas agregadas de 266 mil milhões de dólares (cerca de 216 mil milhões de euros), de acordo com o estudo Global Powers of Luxury Goods, da Deloitte. Um crescimento anual de 8,5%, mas inferior aos 10,8% do ano anterior. Níveis de crescimento que a pandemia veio interromper. "Apesar de não quantificado o impacto do fator covid-19, e ainda que as empresas tenham efetuado um movimento de reinvenção, é expectável uma inversão da tendência verificada", aponta Duarte Galhardas, líder de consumo e partner da Deloitte em Portugal.

A pandemia veio baralhar as contas das marcas de luxo. O impacto em 2020 não é ainda conhecido, mas muitas viram as lojas físicas fechar em todo o mundo com o combate ao novo coronavírus a ditar confinamentos. Nos aeroportos o duty free foi duramente afetado com os aviões em terra e o turismo em queda abrupta. Praticamente todos os grandes desfiles de moda foram cancelados ou mudaram para um formato virtual e o mesmo acabaram por fazer as grandes marcas. Com os consumidores em casa, as vendas online aumentaram na primeira metade do ano, subindo em abril 209% a nível global, quando comparado com 2019, levando muitas marcas a acelerar o salto para o digital e a apostar no comércio online, incluindo com soluções "veja e compre agora" através de emissões de live streaming, descreve o Global Powers Luxury Goods. A Prada, por exemplo, colaborou com o Tmall, o canal de negócios do Alibaba, e a Dolce & Gabbana lançou boutiques em vídeo. Foram usadas mais soluções de inteligência artificial (IA) e aplicações de realidade aumentada (RA) para analisar os dados dos consumidores com a pandemia.

"Apesar do investimento nos canais digitais a tendência será apostar numa abordagem omnichannel mais ágil nas vendas no online. Antevê-se, também, que as marcas irão conseguir ultrapassar as barreiras impostas pelas regras de distanciamento social, assegurando o cumprimento das regras de higiene e segurança, e os clientes poderão a continuar a desfrutar de uma experiência personalizada em loja", diz Duarte Galhardas.

Mas não só. "As empresas no setor estão a reinventar-se no que concerne à conectividade - lato sensu - com os clientes. Fatores como a sustentabilidade via recurso a tecnologias verdes no processo produtivo, as inovações no supply chain e a adoção de novos valores e perspetiva respondendo ás necessidades dos consumidores e do planeta assumem, hoje, particular importância", continua o responsável.

Tendências que já tinham levado o grupo LVMH, dono da Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior e Givenchy, a pôr em marcha um plano de igualdade de género, bem como um outro de redução das emissões de Co2 e consumo de energia, procurando ainda garantir transparência e rastreabilidade de toda a cadeia de fornecedores; ou a Chanel a investir na Evolved by Nature, uma empresa que cria têxteis de seda líquida, dando uma alternativa natural para os químicos tóxicos que são habitualmente usados no seu processo de produção. "O woke fashion, isto é, a resposta à responsabilidade social dos millennials e da geração Z - fator determinante na suas opções de compra -, os quais representarão em 2025 aproximadamente 50% do mercado, será outra das tendências. Abarca a seleção das matérias-primas a incorporar no processo produtivo, a escolha de fornecedores na cadeia produtiva, bem como o "desenho" das coleções a apresentar ao mercado", explica.

Mas a incógnita mantém-se em termos de crescimento em 2021. Um questionário realizado pela Deloitte em novembro do ano passado, em 19 países, revela que 57% dos consumidores tem uma preocupação média/alta com a componente "saúde" em resultado da pandemia, lembra Duarte Galhardas. "Este fator impacta significativamente em 30% dos inquiridos na apetência para o consumo em resultado da incerteza económica coletiva e individual que tem subjacente".