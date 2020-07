Marcelo espera inquérito “rápido mas conclusivo” sobre descarrilamento em Soure

Marcelo Rebelo de Sousa espera um inquérito “rápido mas conclusivo” sobre as causas do descarrilamento desta sexta-feira um comboio Alfa Pendular junto a Soure após o embate com um veículo de inspeção de via e que causou duas vítimas mortais. O Presidente da República lamentou o resultado de um dos acidentes ferroviários mais graves dos últimos anos.

“Havendo uma estrutura encarregada de apurar o que se passou, não quero estar a comentar o que deve ser alvo de um inquérito rápido mas conclusivo para determinar a causa deste acidente grave”, assinalou o chefe de Estado a partir de Tavira, em declarações citadas pela RTP3.

O Presidente da República destacou ainda que se registou um número de vítimas “inferior aos números esperados”, tendo em conta que no Alfa Pendular seguiam 280 passageiros. As duas vítimas mortais estavam no interior do veículo da inspeção de via e eram trabalhadores da Infraestruturas de Portugal. Registaram-se ainda seis feridos graves mas nenhum destes corre perigo de vida. Houve ainda 30 feridos leves.