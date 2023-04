Marcelo: "Vamos entrar na fase crucial do PRR"

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República © Miguel Pereira/Global Imagens

Emília Monteiro 21 Abril, 2023 • 19:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da República afirmou nesta sexta-feira, em Braga, que os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) são fundamentais para o futuro da economia portuguesa. "Podemos dizer com alguma segurança que vamos depender largamente do grau de implementação do PRR", referiu Marcelo Rebelo de Sousa no encerramento da iniciativa Millennium Talks, organizada pelo Millennium BCP e pela Cotec Portugal.

Numa intervenção dirigida aos empresários, Marcelo considerou importante não introduzir fatores de instabilidade, imprevisibilidade e insegurança, sobretudo numa altura em que o Plano de Recuperação e Resiliência está em curso e o Portugal 2030 está em fase de arranque.

"Vamos entrar na fase crucial do arranque daquilo que vai para além do prazo do PRR e vai marcar um horizonte longo e decisivo tanto na nossa vida, como na vida de Portugal", disse o presidente da República. Sobre os valores do PRR, Marcelo pediu aos empresários para pensarem que os fundos serão "uma semi-bazuca" e não "uma bazuca como foi falado durante a campanha eleitoral".

Marcelo Rebelo de Sousa entende que "passarmos para o crescimento, baseado no crescimento do ano passado, que foi excecional, devido a circunstâncias excecionais", será "prematuro dizer onde iremos parar".

"Podemos dizer que não há sinais negativos e que há uma evolução positiva do turismo e uma capacidade de abertura ao investimento estrangeiro", frisou.

"Não sou empresário, mas percorrendo o terreno, tenho a exata noção das preocupações e dos milhares e milhares que representam empresários e trabalhadores", salientou o presidente, que falou ainda da guerra na Ucrânia e da necessidade de se "impor um caminho para a paz envolvendo todos os que tenham condições de contribuir para ele".

Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu a Jorge Sampaio pela visão que teve ao impulsionar a criação da Cotec, e ao ex-presidente Cavaco Silva por "ter continuado e multiplicado o esforço do Presidente Jorge Sampaio", agradecendo também aos sucessivos governos "por terem compreendido que era preciso o esforço para continuar a apoiar uma entidade que é privada, mas pertence a Portugal".