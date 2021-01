Marcelo vs Ventura superou o debate mais visto das últimas presidenciais

Foto cedida pela SIC do debate televisivo entre os candidatos às Eleições Presidenciais, Marcelo Rebelo de Sousa (E) e André Ventura (D), moderado pela jornalista Clara de Sousa nos estúdios da SIC, Lisboa, 6 de janeiro de 2021. JOSÉ FERNANDES/SIC/LUSA © SIC

Foi o debate das presidenciais mais visto até ao momento e superou a audiência obtida no debate mais visto nas presidenciais de 2016. O frente a frente entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura foi visto em média por 1,8 milhões de telespetadores, garantindo à SIC a liderança do dia, com um share de 20,9%.

"O frente a frente entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, transmitido em simultâneo na SIC e na SIC Notícias no dia de ontem, foi o mais visto até ao momento, tendo atingido uma audiência total de perto de 3 milhões de portugueses", de acordo com a análise das audiências dos debates Presidenciais 2021 da Universal McCann, agência de meios do grupo IPG Mediabrands.

Na SIC, o debate entre o atual Presidente da República, que se recanditada a um segundo mandato, e o candidato do Chega registou uma audiência média de mais de 1.8 milhões de telespetadores, a que correspondeu um share de 32.1%, permitindo que a SIC liderasse o dia com um share total de 20.9%, mais 3.2 p.p. que a TVI e mais 8.5 p.p. que a RTP1.

"Até ao dia 6 de janeiro de 2021, os três debates mais vistos contaram com a presença do atual Presidente da República", refere ainda a UM/IPG Mediabrands.

O segundo debate mais visto até ao momento opôs Marcelo Rebelo de Sousa a João Ferreira, do PCP. "A TVI emitiu este frente a frente no dia 2 de janeiro, que contou com uma audiência média de mais de um milhão de telespetadores", indica a agência de meios.

O terceiro mais visto colocou frente a frente o atual Presidente da República a Marisa Matias, candidata do Bloco de Esquerda. Transmitido pela RTP1 a 5 de janeiro, o debate gerou uma audiência média de 846 mil telespetadores, tendo garantido à estação pública um share de 14,5%.

O debate entre Marcelo e Ventura, além de ter sido o mais visto até ao momento, superou os resultados em termos de audiências do debate mais visto das Presidenciais de 2016, que opôs Marcelo Rebelo de Sousa a Sampaio da Nóvoa. O debate, transmitido a 7 de janeiro de 2016 na SIC, foi visto, em média, por 1,2 milhões de portugueses.

O frente a frente entre Maria de Belém e Sampaio da Nóvoa, a 9 de janeiro de 2016, foi o segundo mais visto, tendo sido acompanhado em média por pouco mais de 1 milhão de telespetadores, tendo garantido à TVI um share de 23%.

Marcelo e Maria de Belém foi o terceiro mais visto nas Presidenciais de 2016. O debate, transmitido a 8 de janeiro pela RTP1, foi visto em média por 879 mil pessoas, dando um share de 18% à estação pública.

"Comparando as audiências dos debates entre as duas eleições, infere-se que as mesmas se apresentam em linha com as registadas em 2016, existindo ligeiras diferenças entre os principais debates", conclui a UM/IPG Media Brands.