Março ainda com confinamento deixa 60% dos alojamentos para turistas fechados

Foi em meados de março que Portugal começou a dar os primeiros passos no desconfinamento, apesar de, naquela altura, ainda existirem muitas restrições. E, talvez por isso, as unidades de alojamento para turistas continuaram a registar quebras significativas e mais de metade dos alojamentos tenha estado de portas fechadas no final do primeiro trimestre.

Os números preliminares do INE dão conta que, em março, as unidades de alojamento para turistas contaram com 283,7 mil hóspedes e 636,1 mil dormidas, o que representa quebras de 59% e de 66,5% face ao mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira, 30 de abril, as dormidas de residentes diminuíram 20,2% e as de não residentes recuaram 86,2%.

"Note-se, porém, que estas variações homólogas, em março, incidem sobre o primeiro mês de 2020 em que o impacto da pandemia Covid-19 já foi sentido significativamente", explica o gabinete de estatística.

Nos três primeiros meses do ano, registou-se um decréscimo de 80% das dormidas totais nas unidades de alojamento para viajantes em Portugal. Este número é o reflexo de uma queda de 59,3% nas dormidas dos residentes e de 90,0% dos não residentes.

"Em março, 58,5% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (63,9% em fevereiro)", acrescenta ainda o INE.

O mês de março contou ainda com as férias escolares relativas ao período da Páscoa, mas estavam em vigor várias restrições incluindo à mobilidade.

