Marco criou um cabide para suportar todo o material de motociclistas

Mais de 80% dos compradores do Qthrone são dos Estados Unidos. © DR

Marco Cunha criou um cabide para suportar todo o material de motociclistas. Num só local, é possível pendurar o capacete, o casaco e ainda há um espaço para colocar a chave do veículo de duas rodas. O Qthrone está à venda desde novembro e mais de 80% das encomendas vão parar aos Estados Unidos.

"O produto nasceu de uma necessidade minha: sempre que chegava a casa, pendurava o meu casaco e ele caía logo, por causa das proteções; o capacete tinha de ficar por cima de uma cadeira. Ficava tudo muito desorganizado", conta ao Dinheiro Vivo.

A pensar na situação, o engenheiro de produto aproveitou o gosto por decoração de interiores para criar um suporte que, mesmo sem o capacete e o casaco, pudesse "respirar com a casa".

O Qthrone é a mais recente criação do inventor de Alenquer. Marco Cunha tem outras duas marcas dedicadas a nichos de mercado: Sport Contour e Snout Fashion. Personalização é a chave para todos os artigos, que depois são produzidos por entidades terceiras. Madeira, inox e aço são as matérias-primas necessárias.

Desde 2013, a Sport Contour vende medalheiros, molduras e identificadores para o calçado dos desportistas. Os medalheiros são o produto com mais configurações possíveis, conforme as modalidades.

A Snout Fashion é um negócio que nasceu durante a pandemia, para quem gosta de animais de estimação: são identificadores que servem para "criar um mundo paralelo entre animais e figuras públicas".

Imagine que o "bicho" lá de casa pode chamar-se Freddie [Mercury] ou Elvis [Presley], com uma estrofe de uma música conhecida por cima do contacto dos donos. A ideia combina utilidade e diversão.

Marco Cunha, fundador da Qthrone. © DR

Plataformas de comércio eletrónico, como Amazon e Etsy, são as principais montras para vender os produtos criados pelo engenheiro. Embora com alguns percalços pelo caminho. "Cheguei a ter hackers que me roubaram as listagens de produtos. Queriam cobrar-me criptomoedas para ter tudo de volta. Mas não podia aceitar isso", recorda.

Marco Cunha aproveitou o registo da Qthrone para resolver os problemas de uma só vez: "Na Amazon, passei a dizer que os produtos da Sport Contour eram da marca Qthrone. Só assim conseguir pôr os artigos de novo à venda na plataforma", revela.

Antes disso, em outubro de 2019, passou a dedicar-se aos negócios próprios, depois de 15 anos a trabalhar no ramo automóvel.

"Optei pela minha criatividade quando tinha um contrato estável e conforto financeiro." Seis meses depois, a covid-19 chegou à Europa e surgiram as dúvidas sobre se a escolha tinha sido acertada.

O inventor e empreendedor de Alenquer manteve o rumo e criou duas novas marcas. No futuro, o objetivo é que a Qthrone seja o suporte para todas as marcas nascidas da cabeça de Marco Cunha.