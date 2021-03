Maria Antónia Saldanha vai liderar a Mastercard em Portugal

Maria Antónia Saldanha, Country Manager da Mastercard em Portugal © D.R.

Maria Antónia Saldanha, ex-diretora da SIBS, foi escolhida para liderar a Mastercard em Portugal, assumindo o cargo de country manager da empresa de cartões de crédito e pagamentos no país.

A gestora sucede a Paulo Raposo que lidera agora as atividades da Mastercard Processing na Europa Ocidental.

"Maria Antónia tem 20 anos de experiência e conhecimento da indústria de pagamentos e serviços em Portugal. Antes de ingressar na Mastercard, foi diretora sénior da SIBS, a processadora de pagamentos portuguesa durante quase 15 anos, onde contribuiu para o crescimento do negócio, atraindo novos clientes nacionais e internacionais e diferenciando portfólios de produtos e serviços", frisa a Mastercard num comunicado divulgado esta segunda-feira.

"Durante o seu mandato, também criou o Programa de Inovação da SIBS, o primeiro Programa de Aceleração de Pagamentos e Fintechs de Portugal", adianta.

O seu percurso profissional inclui ainda a breve passagem, em 2014, pelo Novo Banco, como diretora de comunicação, na altura em que o banco foi liderado por Vítor Bento.

A gestora estudou Relações Internacionais na Universidade Lusíada de Lisboa, concluiu o Mestrado Executivo em Gestão de Marketing pelo INDEG-IUL e dois programas executivos em Transformação Digital e Gestão Avançada na Católica Lisbon School of Business & Economics, segundo o mesmo comunicado.

"Estou ansiosa por trazer a minha experiência para continuar a desenvolver a atividade da Mastercard, não só na indústria, mas também na sociedade em geral ", disse Maria Antónia Saldanha, citada no comunicado da Mastercard.

"A Maria Antónia possui uma vasta experiência na indústria de pagamentos e as suas qualidades e know-how serão fundamentais para o desenvolvimento do mercado português, garantindo aos nossos clientes e consumidores portugueses, que beneficiam das mais recentes soluções e inovações da Mastercard", afirmou Eimear Creaven , presidente da Divisão da Europa Ocidental, também citada no comunicado.