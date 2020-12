Mário Ferreira. "Acreditamos na reconquista da posição de liderança" da TVI

Porto, 09/ 10/ 2020 - Inauguração da Exposição da Polícia Judiciária, "A Arte do Falso" , patente na Alfândega do Porto. Mário Ferreira. ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Dezembro, 2020 • 12:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Media Capital, Mário Ferreira, afirmou hoje acreditar na "reconquista da posição de liderança" da TVI e deixou uma "palavra de gratidão" ao antecessor Manuel Alves Monteiro, num comunicado interno a que a Lusa teve acesso.

Mário Ferreira é presidente do Conselho de Administração da dona da TVI desde 24 de novembro, depois de a assembleia-geral de acionistas do grupo ter elegido os órgãos sociais para o mandato 2020-2022.

"Neste momento em que inicia funções o novo Conselho de Administração do grupo Media Capital, queremos deixar uma mensagem de confiança, determinação e ambição a todos os quadros dirigentes, colaboradores, parceiros e prestadores de serviços que participarão connosco nesta nova fase da vida" da empresa, refere Mário Ferreira, no comunicado interno hoje enviado.

"Acreditamos na reconquista da posição de liderança que a TVI manteve ao longo de mais de uma década", salientou o gestor, que é acionista da Media Capital através da Pluris Investments.

"Da nossa parte contarão com a forte determinação, empenho e estabilidade de uma estrutura acionista que, reconhecendo os tempos particularmente difíceis e incertos que vivemos, traz para este grupo empresarial um valioso capital de experiência, de visão estratégica e de gestão orientada para a afirmação e para o crescimento das empresas", asseverou o empresário, que é dono da Douro Azul.

"Com estabilidade na estrutura acionista e a qualidade dos nossos profissionais, estamos certos que seremos um projeto ganhador", sublinhou Mário Ferreira, que destacou ainda o papel de Manuel Alves Monteiro, anterior presidente executivo da Media Capital.

Uma "palavra de profunda gratidão, reconhecimento e justo elogio ao trabalho excecional da equipa diretiva liderada" por Manuel Alves Monteiro, "que conseguiu garantir um processo de transição com coesão e crescimento extensível a todo o grupo, criando assim as bases fundamentais para se enfrentar este novo ciclo com realista ambição", destacou o empresário.

"A partir de agora, entramos numa nova fase com objetivos muito claros: liderar em todas as áreas da nossa atividade. Os melhores projetos, as melhores ideias, os melhores profissionais estão - e vão querer estar - na Media Capital", rematou.