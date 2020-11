Mário Ferreira acusa Cofina de "queimar em lume brando" acionistas e estrelas da TVI

Mário Ferreira (Fotografia: Isabel Leal/ Global Imagens)

Mário Ferreira diz que os acionistas da Media Capital estão a ser alvo de "ameaças" de campanhas de difamação, acusando a Cofina - o grupo dono da CMTV, que tem em curso uma OPA à TVI - que "queimar em lume brando" acionistas e estrelas da estação. Até ao momento não foi possível obter uma reação da Cofina.

"A difamação para quem lê comunicação social é relativamente fácil de ver. São alvos escolhidos. Quase todos os presentes (na conferência de imprensa) têm sido alvo de ataques do Correio da Manhã (CM), da Sábado e menos, mas também, do Jornal de Negócios, não falando das revistas de especialidade colorida. Sempre originárias do mesmo grupo, sempre com a mesma intenção, sempre com mensagens de ou com tentativa de descredibilizar os acionistas ou os investidores de alguma forma", diz o empresário, na conferência de imprensa, depois da assembleia geral de acionistas ter eleito o novo conselho de administração da Media Capital.

"Quanto às ameaças. Pessoas enviadas pelo CM vão contactando algumas pessoas e perguntam vão-se meter negócio, é melhor não se meterem porque senão vão fazer parte das listas do que vai aparecer no Correio da Manhã. Temos que conviver com isso. Soube ontem de uma reunião de emergência do Estado Maior da Cofina onde foram dadas ordens específicas para que a Sábado, o CM e o Jornal de Negócios preparassem umas páginas grandes no Natal sobre a minha pessoa. O que é de lamentar é que, várias pessoas aqui na mesa, têm enviado queixas à ERC sobre o que se tem passado, no nosso caso mais de 260 notícias elaboradas pelo grupo Cofina, e até hoje, que se saiba, a ERC fez rigorosamente nada", lamenta.

A Cofina, diz, está a "queimar em lume brando" e "quando não é um acionista é um colaborador", diz o gestor.

"Por acaso não contabilizei (o número de notícias) mas ouvido o número das 260 notícias, o meu número deve triplicar em relação a essas notícias. Há certos órgãos que todos os dias têm 3 ou 4 relacionados com o meu trabalho, sempre de uma forma enviesada", lamenta Cristina Ferreira, acionista com 2,5% da Media Capital, e vogal do novo conselho de administração eleito esta terça-feira.

Pouco antes de nomear o grupo Cofina o gestor tinha referido que iria "exigir as devidas responsabilidades" a quem está a causar danos no grupo do qual detém 30,22%.

"Os danos de imagem já foram feitos, algumas das parangonas em alguns jornais tendenciosos, foram um bocado além do que foi comunicado pela ERC e isso cria dano. Queremos que isto seja sanado com a maior brevidade possível e se isso não se perpetuar no tempo, penso que ficaremos por aqui. Se continuar e forem quantificados danos reais à marca e ao valor do grupo Media Capital teremos que ser ressarcidos por quem criou esse dano. Ninguém está fora da abrangência da Lei para causar danos a outros e não ser responsabilizado por isso. É o que faremos e defenderemos os nossos interesses", disse o gestor quando questionado pelo Dinheiro Vivo.