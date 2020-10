Mário Ferreira adquire o navio Vasco da Gama da Cruise & Maritime Voyages

Mário Ferreira, Douro Azul © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Dinheiro Vivo 14 Outubro, 2020 • 17:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Mystic Cruises, companhia de cruzeiros da MysticInvest Holding de Mário Ferreira, comprou o navio Vasco da Gama. O navio foi adquirido durante um leilão e pertencia a companhia Cruise & Maritime Voyages, de acordo com o comunicado.

Ao comprar este navio, lançado em 1993 pela Holland America Cruise Line com o nome de MS Statendam, a Mystic Cruises vai "expandir a sua frota de paquetes e aumentar a oferta de cruzeiros oceânicos." e representa "uma oportunidade para a Mystic Cruises se posicionar no mercado internacional tendo em conta a expectável retoma no período pós pandemia da Covid-19 ".

Mário Ferreira, em comunicado, sublinha que: "a compra do Vasco da Gama foi uma boa oportunidade porque o nosso foco são os navios de cruzeiro de menor dimensão, com menos de mil passageiros e que nos permitem criar experiências mais personalizadas, seguras e intimistas para os nossos hóspedes".

O Vasco da Gama tem capacidade para cerca de mil passageiros e 550 tripulantes. Tem 14 pisos, -nove dos quais de passageiros, - seis restaurantes, uma sala para espetáculos em dois níveis, quatro locais de entretenimento diferentes, um casino, cinema e vários outros salões, cafés e bares. Conta também com duas piscinas, courts de ténis, voleibol e basquetebol, um ginásio de grandes dimensões e um SPA totalmente equipado a bordo.

O navio está ancorado em Tilbury, no Reino Unido, e vai operar para os mercados britânico, alemão e português sob a alçada da Mystic Cruises. "O nosso posicionamento passa por oferecer uma experiência íntima, segura e de grande valor para os nossos hóspedes e acreditamos que o Vasco da Gama será uma excelente adição à nossa frota de cruzeiros oceânicos" disse ainda Mário Ferreira, em comunicado.