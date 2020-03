Mário Ferreira compra 2% da Cofina

São 2,050 milhões de ações em nome da Pluris e outas 75,2 mil em nome próprio compradas por Mário Ferreira, dono da Douro Azul, que fica assim com um total de 2,1252 milhões de ações, representativas de uma fatia de 2,072% do capital da Cofina, conforme acaba de comunicar à CMVM.

O que significa que o empresário passa a deter uma participação qualificada na empresa de media liderada por Paulo Fernandes (que detém 13,88% da empresa). E correspondentes direitos de voto.

O comunicado chega ao mercado no dia em que o negócio de compra da TVI pela dona do Correio da Manhã caiu por terra, com a Cofina a decidir retirar a oferta depois de ter falhado um aumento de capital de 85 milhões de euros. Com esse reforço deveriam entrar novos acionistas na Cofina, incluindo Mário Ferreira (dono da Douro Azul) e o banco galego Abanca (já acionista da Media Capital).

“Terá sido uma decisão unilateral do Eng. Paulo Fernandes e dos seus sócios, eu não tenho nenhum comentário a fazer…”, disse ao Dinheiro Vivo Mário Ferreira, que iria participar na operação com uma verba apontada de 20 milhões de euros.

Depois da decisão de não avançar com o negócio, comunicada à CMVM pelas 1.00 desta manhã, a Prisa já anunciou que vai avançar com as todas as ações previstas no acordo de compra e venda contra a Cofina e vai obrigar as partes a negociar.