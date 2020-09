Mário Ferreira investe 11 milhões de euros na britânica Saga

O empresário investiu 11 milhões de euros na empresa britânica Saga, através da Pluris. Desta forma, Mário Ferreira passa a ser detentor de 3,2% da empresa. O negócio foi comunicado esta quarta-feira ao regulador de mercado.

Em declarações ao Negócios, Mário Ferreira refere que está a “fazer múltiplos investimentos, no turismo, no imobiliário, nos media”. Através da Plus, a holding pessoal, o empresário detém também uma participação de 30,22% da Media Capital, dona da TVI.

A Saga, que é cotada na bolsa de Londres, é uma empresa focada em clientes acima dos 50 anos, em áreas como serviços financeiros, seguros ou viagens. As operações da empresa dividem-se entre a Saga Holidays, Services, Personal Finance ou ainda a SOS Personal Alarms.

Nos primeiros seis meses do ano, a Saga apresentou prejuízos de 55 milhões de libras, devido ao impacto do coronavírus e restrições de viagens. Ao Negócios, Mário Ferreira detalhou que tem estado a investir em negócios que considera estarem “subavaliados”.