Mário Ferreira: “Posso vir a ter ou não mais” participações em media em Portugal

Apesar de ter sido noticiado que Mário Ferreira vai aliar-se à Cofina na compra da TVI, o empresário indicou que, neste momento, a única participação nos media que tem é no jornal digital ECO.

O empresário Mário Ferreira não quis abordar diretamente a questão da OPA da Cofina sobre a Media Capital, que detém nomeadamente a TVI. Isto depois de, em meados de setembro, o Expresso ter avançado que a Cofina – que detém títulos como o Correio da Manhã, Jornal de Negócios e Record – deverá fechar a compra da dona da TVI com Mário Ferreira e o banco espanhol Abanca. Já esta semana a Cofina já confirmou ao mercado que pretende realizar um aumento de capital até 85 milhões de euros no âmbito desta operação. Esta manhã, o Dinheiro Vivo avançou que a Cofina estima sinergias de 46 milhões de euros com a compra da TVI.

“A única participação que tenho nos media é no [jornal digital] ECO. Não tenho mais nenhuma. Posso vir a ter ou não mais” disse esta quinta-feira Mário Ferreira, chairman e CEO da Mystic Invest, aos jornalistas à margem de um evento de comemoração do MS World Explorer, em Lisboa. “Não posso fazer nenhum comentário neste momento”.

O empresário comentou ainda que tem uma carteira de investimentos diversificada, estando presente em vários setores de atividade. “O que acontece em Portugal é que toda a gente criou essa ideia que a nossa maior empresa é a Douro Azul; que o nosso maior negócio é o turismo no Douro. Isso representa pouco mais de 20% da holding. Neste momento, a nossa maior empresa é o escritório na Alemanha, que também está ligado ao turismo. Em breve, será a [empresa] americana”, sublinhou acrescentando que “senão tivéssemos outros negócios, não seria o turismo no rio Douro que conseguiria financiar um navio deste tamanho”.

“Temos muito imobiliário, temos hotelaria em terra, temos escritórios alugados, tenho uma quota importante e sou vice-presidente da seguradora Caravela Seguros – um negócio muito rentável. Sou acionista de referência do maior broker nacional, a SabSeg. Tenho 36 empresas diferentes”, rematou.

MS World Explorer

Tem capacidade para 200 passageiros e 110 tripulantes mas já não há lugares disponíveis. Até 2025. O MS World Explorer é o primeiro de três navios oceânicos encomendados pela Mystic Cruises de Mário Ferreira aos Estaleiros de Viana do Castelo. O destino final será a Antártida. Mas com algumas paragens pelo caminho.

“A partir deste momento é altura de transição; vamos para a Antártida e a travessia é parecida com os primeiros meses de Fernão Magalhães. Por isso é que estamos a nomear o nosso auditório Fernão Magalhães. Todos os anos nesta altura vamos fazer uma viagem, a que chamamos o cruzeiro Fernão Magalhães. São 30 dias” no total, mas com algumas paragens, disse Mário Ferreira, chairman e CEO da Mystic Invest. “O que faremos é no verão procurar o verão nos pólos. Procuramos o verão Antárctico que começa em novembro. Depois voltamos e procuramos o verão do Árctico”.

Com 126 metros de comprimento, 19 metros de largura e 4,7 metros de calado, oito pisos, sendo que seis são para os passageiros, este navio “está sempre cheio”, indicou o empresário concretizando que não vai ser possível reservar viagens até 2025. Há mais dois navios idênticos ao MS World Explorer – cada um a representar um investimento na casa dos 75 milhões de euros – a ser construídos nos Estaleiros de Viana do Castelo. O primeiro destes deve entrar em operação entre maio e junho do próximo ano e o segundo em 2021.

“O segundo [navio e que está ainda a ser construído] já está cheio até 2015. O terceiro também já está cheio”, revelou o empresário. “Para a Antárctica, os principais mercados – tudo o que está vendido – foi a um grande operador americano e é para o mercado americano. [No entanto] três ou quatro viagens serão totalmente para mercado chinês”.

Apesar de dois dos navios que vão fazer esta travessia ainda não estarem em operação, a empresa está já a olhar para o futuro e a planear uma nova série. O quarto navio, indicou o responsável, já será um pouco diferente destes, desde logo em termos de capacidade: vão acolher 250 passageiros e 178 tripulantes. A construção dos navios ainda também não é certa que seja feita em Portugal. “Neste momento ainda não sei [se vão ser construídos nos estaleiros de Viana do Castelo]. Neste momento, de Viana já saiu o primeiro – que é este – e o segundo e o terceiro estão a ser construídos. Está também a ser construído um de rio. Por isso, os estaleiros estão a construir três para nós. [A construção dos outros] depende dos timings do projeto”.