Mário Ferreira reage à Cofina. "Quem desiste colocando o ativo em risco de insolvência não tem moral para emitir comunicados"

Mário Ferreira (Fotografia: Isabel Leal/ Global Imagens)

Mário Ferreira, o maior acionista da Media Capital com 30,22%, já reagiu à oferta de disponibilidade da Cofina em "fazer parte de uma solução de viabilidade e crescimento" para o grupo Media Capital. "A Cofina tem uma postura de Frei Tomás. Quem desiste de negócios colocando o ativo alvo em risco de insolvência, evitada pela entrada de novos acionistas e os seus compromissos reais para com o projeto da Media Capital, não tem moral para sequer pensar no tema, quanto mais para emitir comunicados", reagiu o atual presidente do conselho de administração da Media Capital.

O gestor - que chegou a estar associado à primeira tentativa de compra da TVI com a Cofina, que entretanto abandonou o negócio - classifica o comunicado do grupo liderado por Paulo Fernandes como uma "peça de humor negro, porque ofende quem, como todos os que trabalham na Media Capital, luta pela sobrevivência de tão relevante grupo de comunicação social".

"Só pode falar de ética e de respeito pela lei, de sustentabilidade de negócios quem cumpre", atira o gestor.

Mário Ferreira acusou ontem em conferência de imprensa a Cofina de usar meios do grupo para "queimar em lume brando" os acionistas e estrelas da TVI, lamentando a não atuação da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) relativamente às mais de 200 notícias produzidas que considera ter alvos específicos visando denegrir a imagem dos acionistas do grupo.

"Se analisar as publicações que têm abordado o tema, se são ou não partes interessadas e aferirá da coincidência da publicação de notícias sobre a vida pessoal de alguns dos novos acionistas e o momento que atravessamos. Nós limitamo-nos a dizer que a situação não enobrece o jornalismo", comenta o gestor.

O comunicado da Cofina - que tem a decorrer uma OPA voluntária ano grupo Media Capital - é conhecido no mesmo dia em que a CMVM determinou que o empresário tem de lançar uma OPA obrigatória sobre o capital que não controla, ou seja, cerca de 70% do capital. Sobre o tema não quis falar. "Como compreende e em relação aos comunicados sobre operações de mercado só antes da abertura ou depois do fecho podemos fazer comentários".