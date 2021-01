Hotel no Douro põe em causa património? "É acusação falsa e leviana"

Vinhas na região do Douro © SUZANNE MUSTACICH/AFP

É "falsa e leviana" a acusação de que o desenvolvimento deste projeto coloque ou alguma vez colocará em causa o estatuto de Património da Humanidade".

É desta forma que o empresário Mário Ferreira, responsável pelo empreendimento, reage às recentes notícias que apontam que a Comissão Nacional da Unesco considera a construção do hotel de cinco estrelas, na Rede, Mesão Frio, um perigo para a paisagem do Douro vinhateiro e abre caminho a uma futura exclusão do Douro da lista de património mundial.

"Em momento algum o parecer técnico consultivo elaborado pelo ICOMOS , a pedido da UNESCO, menciona, ameaça, ou aponta como uma consequência direta, ou indireta, da concretização do projeto Douro Marina Hotel, a perda de estatuto de Património da Humanidade à região do Alto Douro Vinhateiro", diz em comunicado a empresa promotora.

Segundo o comunicado, o empreendimento está inserido, "como o relatório ICOMOS refere e salienta, numa área que representa apenas 0.01% da área total de património classificado".

O processo de licenciamento do Douro Marina Hotel conta já 22 anos e dois chumbos. Entretanto, Mário Ferreira decidiu avançar de novo com o projeto, cujo procedimento de Avaliação de Impacto Ambiental está em consulta pública até 29 de janeiro.

O hotel, um investimento da ordem dos 30 milhões de euros, foi aprovado em 2009 e, nessa altura, o ICOMOS considerou a proposta "volumetricamente exagerada e que poderá ter um impacto marcante na paisagem local".

No comunicado, Mário Ferreira recorda que, em 2014, foi apresentado um novo projeto, seguindo as recomendações do ICOMOS de diminuição volumétrica do empreendimento, sendo que se propôs também "a utilizar materiais de construção tradicionais e compatíveis que não colocassem em causa a harmonização do projeto com a paisagem". Este projeto acabou por ser chumbado pela CCDR.

Na nota enviada às redações, Mário Ferreira sublinha que "o Projeto Douro Marina Hotel encontra-se em plena conformidade não só com o Plano de Pormenor da Rede, como também com o Plano Diretor Municipal de Mesão Frio, o Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOTADV), e com o Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo".

Mário Ferreira adianta ainda que "a Douro Marina Hotel e os seus acionistas irão aguardar serenamente o parecer final da CCDR-N mostrando-se, como sempre, disponíveis para dialogar e encontrar as soluções de compromisso necessárias para a melhoria do projeto, se caso for necessário"