Mário Ferreira sobre compra TVI. “Poderemos fazer uma coisa com piada”

“Poderemos fazer uma coisa com piada, mas só farei comentários depois da operação se concluir. O que disser agora só serve para perturbar o negócio. É só esperar mais alguns dias”, afirma Mário Ferreira, parceiro da Cofina na compra do grupo Media Capital, o dona da TVI, em declarações ao Expresso.

O empresário do norte é o parceiro da Cofina de Paulo Fernandes na compra da TVI, negócio que, segundo foi noticiado na sexta-feira deverá rondar os 225 milhões. A entrada do empresário dono da DouroAzul, segundo o Expresso, irá dar-se através de um aumento de capital no grupo Cofina, de um total de 80 milhões, onde o empresário irá entrar com 20 milhões, valor idêntico ao de Paulo Fernandes. Com os dois empresários estará o banco espanhol Abanca. Os três deverão ficar com 51% do grupo de media dono da CMTV, do Correio da Manhã, da Sábado ou do Jornal de Negócios.

O negócio, ainda de acordo com o semanário, deverá ser conhecido esta semana, estando dependente de algumas questões relacionadas com a OPA à Media Capital.