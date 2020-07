Mário Lobo deixa administração da Parpública

Mário Lobo renunciou, com efeitos em 26 de junho, ao cargo de vogal executivo do Conselho de Administração da Parpública, conforme foi comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na quarta-feira à noite.

“Informa-se da renúncia, com efeitos a 26 de junho de 2020, por parte do Dr. Mário Manuel Pinto Lobo ao cargo de vogal executivo do Conselho de Administração da Parpública – Participações Públicas”, lê-se na informação remetida ao mercado.

No documento, a empresa não revelou os motivos da renúncia nem o substituto de Mário Lobo.

Criada em 2000, a Parpública é uma sociedade de capitais exclusivamente públicos, que tem por missão constituir um instrumento do Estado para a gestão de ativos mobiliários e imobiliários, segundo informação disponibilizada no ‘site’ da empresa.