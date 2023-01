Marita Moreno com nova 'concept store' na Baixa do Porto

Marita Setas Ferro, criadora da marca Marita Moreno, fotografada na sua loja de acessórios de moda, na Rua do Bonjardim, no Porto © Artur Machado / Global Imagens

A Marita Moreno, marca portuguesa de calçado e acessórios de moda sustentáveis, tem uma nova concept store, na Rua do Bonjardim, em plena Baixa do Porto. Um espaço no qual é possível encontrar ainda vestuário, joalharia de autor, acessórios de moda, ilustrações, fotografia, esculturas e cerâmica, distribuídos por 22 marcas, criadores e artistas, quase todos nacionais. Só três são espanhóis e escolhidos pelo seu cunho sustentável, algo de que Marita Setas Ferro, a criadora da Marita Moreno, não abdica.

Este é o segundo espaço físico da marca de slow fashion, que abriu uma primeira concept store na galeria comercial do Museu da Moda e do Têxtil, no World of Wine, em Vila Nova de Gaia, mas que não teve o resultado esperado e foi encerrado. A abertura na Baixa do Porto era um objetivo de há muito, mas só agora a artesã, designer e escultora, com mais de 30 anos dedicados à moda, encontrou o local certo, no Village by Boa Hotel, que inclui um espaço de galeria onde organiza exposições e workshops. O compromisso é de ficar até ao fim de setembro e, se tudo correr bem, então sim a loja tornar-se-á definitiva.

Fundada em 2008, a marca Marita Moreno teve sempre por base valores como a ética e a transparência na produção, bem como a responsabilidade social. Tem uma linha vegan, devidamente certificada pela PETA, a People for the Ethical Treatment of Animals, além dos produtos de upcycling, em que usa apenas restos de materiais para construir a coleção, da linha artesanal, com lã e burel, ou do bioleather, os couros tratados sem metais pesados. A cortiça, material intrinsecamente sustentável, a madeira ou as solas produzidas a partir de borracha reciclada e borras de café são outros dos materiais que utiliza.

Sendo esta uma microempresa, que conta com apenas quatro funcionários, foi duramente afetada pela pandemia, numa altura em que a presença em feiras no exterior tinha assegurado já uma série de novos clientes e em que estava a apostar crescentemente no mercado americano. "Foram anos muito complicados, mas com a guerra, em 2022, foi ainda pior devido ao aumento constante dos preços dos materiais. Foi muito difícil de gerir, porque se aumentávamos muito [os produtos] perdíamos o cliente, se não subíamos o suficiente perdíamos dinheiro", admite a empresária.

Para este ano, a aposta vai centrar-se sobretudo na Europa, em especial nos mercados alemão e austríaco, com o regresso às feiras na Alemanha, que se têm revelado um investimento seguro. "Com a guerra, os EUA entraram em recessão e não são uma aposta viável. A Europa, embora em recessão, tem uma Agenda Verde que torna o mercado e os consumidores muito mais abertos ao que fazemos", diz Marita Setas Ferro.

A designer pretende apostar também no Médio Oriente, e em especial na Arábia Saudita, "um mercado que está a mudar e que, crescentemente, tem dado importância aos temas da sustentabilidade".

O negócio está ainda abaixo dos valores de 2019 e, embora as previsões para 2023 apontem para um faturação de 162 mil euros, já ligeiramente acima do pré-covid, Marita Moreno reconhece que "tudo está muito incerto", o que não ajuda às previsões, sobretudo atendendo a que "a moda não é um bem de primeira necessidade".