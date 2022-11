Mark Bourke: Nova lei para renegociação de crédito "sistematiza práticas normais" da banca

© PAULO SPRANGER/Global Imagens

O Novo Banco ainda vai analisar a nova lei aprovada na semana passada que determina a obrigação da renegociação dos contratos do crédito à habitação dos clientes que vejam a prestação mensal a aumentar e a taxa de esforço atinja determinado patamar. "Estamos a avaliar os efeitos", disse o atual CEO do banco, Marck Bourke, durante a conferência telefónica com analistas no âmbito da apresentação dos resultados dos primeiros nove meses do ano, período em que quase triplicou os lucros para 428 milhões de euros.

De acordo com o diploma aprovado na semana passada, os bancos têm agora 45 dias para fazer a avaliação de quantos clientes com crédito à habitação se inserem nas novas regras. Mas o líder do Novo Banco não mostrou grande preocupação com os eventuais impactos das novas regras, até porque, como relembrou, as atuais regras impostas pelo Banco de Portugal [com o regime PARI] já implicam a renegociação dos contratos de crédito à habitação em caso de risco de incumprimento. Por isso, não espera que seja muito diferente face aos padrões que os bancos já têm. Na prática, segundo o CEO do Novo Banco, a nova lei sistematiza as atuais práticas.

Face à atual situação, para Mark Bourke o essencial agora é pôr em prática o mais rápido possível as opções de renegociação de crédito. Algo que garante que vão fazer. "Vamos disponibilizar essas opções aos nossos clientes como fizemos com as moratórias".

Na quinta-feira foi aprovado em conselho de ministro um diploma que visa facilitar a renegociação de crédito à habitação por parte das famílias com dificuldades em suportar o aumento das prestações face à subida das taxas de juro. Em Portugal, a esmagadora maioria dos contratos (mais de 90%) para compra de casa são realizados com taxa variável, indexada geralmente à Euribor que depois de vários anos em terreno negativo nos últimos meses tem aumentado.

Atualmente, ao abrigo do PARI, regime criado para evitar incumprimento nos créditos, os bancos são obrigados a renegociar os contratos de clientes cuja taxa de esforço atinja os 50%. Agora, com o recente diploma, as regras ficam mais apertadas e juntam-se mais patamares. Em causa estão dois novos critérios que obrigam os bancos a renegociar os créditos: quando existir um agravamento da taxa de esforço de 5 pontos percentuais - passe de 40% para 45%, por exemplo; e se se verificar um aumento da taxa de juro face ao previsto no teste de stress realizado na celebração do contrato e do qual resulte uma taxa de esforço superior a 36%.