Marketplace de decoração Biano quer entregar 6 milhões de vendas às lojas nacionais

A Biano quer entregar aos parceiros nacionais com lojas no marketplace de decoração 6 milhões de euros em vendas este ano. O marketplace quer ainda duplicar o número de lojas aderentes, atualmente são 25, dos 1200 parceiros presentes em sete mercados, com mais de 5 milhões de produtos listados de casa e decoração.

O marketplace de produtos de casa e decoração, presente na República Checa, Roménia, Eslováquia, Holanda, Brasil e Hungria, abriu em Portugal em dezembro do ano passado. Para este ano "os representantes da Biano.pt esperam trazer aos seus parceiros no mercado português um valor total de vendas de 6 milhões de euros, informa a empresa.

"Para o lançamento da Biano.pt em Portugal os seus responsáveis consideraram a longa tradição de fabrico de móveis em Portugal, que se desenvolve há séculos - nomeadamente no famoso polo do norte do país, Paços de Ferreira - e cujos negócios, até muito recentemente, se centravam na venda em lojas física", adianta o marketplace em nota de imprensa.

"Neste momento são mais de 25 e-stores, com mais de 120 mil produtos listados", adianta fonte oficial. "Temos uma perspetiva de 100% de adesão de novos parceiros", refere a mesma fonte.

JOM, Sítio da Magia, Vida XL, Beliani, Tescoma, Meskla e a Inspirações Portuguesas são algumas das lojas nacionais presentes na plataforma, com oferta nas categorias de Móveis para a casa, escritório, escritório doméstico, jardim; decorações para casa e escritório, decorações para quartos de crianças, acessórios para a casa e cozinha, ideias de presentes para aficionados de decoração para casa.

Até ao momento, os visitantes portugueses são maioritariamente mulheres em idade ativa (25-55 + anos), sendo que Portugal é também o único país em que duas vezes mais homens do que em qualquer outro país seguem as redes sociais do marketplace, segundo a empresa.