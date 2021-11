Marktest: 55,1% dos portugueses acompanha marcas nas redes socias

Twitter no smatphone © Pixabay

Os portugueses têm por hábito seguir empresas e marcas nas redes sociais. O estudo da Marktest, "Os Portugueses e as Redes Sociais", indica que 55,1% dos utilizadores de redes sociais em Portugal admite que acompanhar a atividade de marcas e empresas nas redes, "o que representa um acréscimo de 3.5 pontos percentuais face aos dados de 2020".

Além disso, "este crescimento verifica-se ainda noutro indicador do estudo da Marktest: em média, os inquiridos referem seguir 30 entidades, entre empresas, instituições, marcas e grupos de interesse". O que significa que, face ao ano passado, os utilizadores de redes sociais em Portugal seguem agora, em média, mais seis entidades que em 2020.

"O Facebook continua a ser a rede mais relevante para seguir marcas nas redes sociais, mas tem perdido quota para o Instagram: enquanto o número de referências ao uso do Facebook para seguir marcas ou empresas recuou de 83,5% para 78,1% entre 2020 e 2021, no Instagram esse indicador cresceu de 55,4% para 65,8%".

Em termos de faixas etárias, entre os mais jovens, "onde o Instagram é a rede mais referida para este efeito, com níveis de 72.7% entre os 15 e os 24 anos e de 76.0% entre os 25 e os 34 anos".

Quanto as atividades mais seguidas, o setor da "Restauração e Culinária" é aquele que atrai mais fãs nas redes sociais, com um total de 56% de referências por parte dos inquiridos."É por isso sem surpresa que no Top 3 de marcas mais seguidas pelos utilizadores de redes sociais em Portugal surgem duas insígnias de Grande Distribuição: o Continente, indicado por 16,7% dos seguidores de marcas ou empresas nas redes sociais, e o Lidl, com 10% de referências. A Nike, com 9,1%, é a marca que fecha o pódio", remata.