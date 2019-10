MARL entrega recolha e limpeza de resíduos à Luságua

A Luságua, empresa do grupo Aquapor, venceu o concurso público de prestação dos serviços de limpeza e recolha de resíduos do Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL), o maior do país, numa operação que vai tratar de uma área de 101 hectares, envolvendo 840 operadores e mais de milhão e meio de visitantes por ano.

Esta operação vai envolver cerca de 20 operacionais e seis equipamentos de pequeno, médio e grande porte que deverão recolher cerca de 7 mil toneladas por ano.

De acordo com Carlos Rodrigues, administrador da Luságua, “trata-se de um importante contrato e um enorme desafio para a empresa. Depois das conquistas no Parque das Nações, em Lisboa, e dos municípios de Albufeira e Monção, a operação do MARL mostra o crescimento da empresa e reforça a qualidade dos serviços que presta à comunidade”.

A Luságua está presente em 14 concessões nacionais de água e saneamento e presta serviços em dezenas de municípios e, no caso de Caminha a operação estende-se também à limpeza de praias.