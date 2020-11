MARL fechado este fim-de-semana a compradores

MARL © DR

O Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL) vai estar encerrado este fim-de-semana a compradores, confirmou o Dinheiro Vivo junto a fonte oficial do grupo SIMAB. Mercados de Évora e Faro funcionam "normalmente" este fim-de-semana. Novas regras determinadas pelo Governo para os 191 concelhos sob Estado de Emergência, que incluem esses dois mercados, só entram em vigor no próximo fim-de-semana.

"O MARL ao fim-de-semana não está aberto a compradores. Em todas as plataformas logísticas o reforço das normas de segurança relativas ao covid será uma realidade neste fim-de-semana. O grupo fez apelos para que as regras anunciadas pelo Governo fossem respeitadas para segurança de todos", adianta fonte oficial do grupo SIMAB, empresa empresa pública do grupo Parpública gestora das plataformas logísticas e mercados abastecedores de Lisboa, Braga, Évora e Faro.

Lisboa e Braga estão entre os concelhos já abrangidos pelas restrições determinadas pelo Governo para o controlo da pandemia. Em Braga, "o MARB vai funcionar com as regras previstas. Ao fim-de-semana não há mercado de horto-frutícola pelo que não há problema", refere a mesma fonte.

"Évora e Faro vão funcionar normalmente neste fim-de-semana. As regras para estes concelhos só entram em vigor já na próxima semana", lembra fonte oficial do SIMBAB.