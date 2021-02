Marques Mendes: Acordo da TAP é "uma boa notícia" e pede celeridade nas negociações com Bruxelas

A330-900neo_TAP_-e1502381143851-395f9e2a732df758a47f1ff3bf53ca405c627645

O advogado e comentador político Luís Marques Mendes defende que os acordos de emergência, alcançados entre a TAP, governo e sindicatos são "uma boa notícia" mas que o Executivo tem de apostar forte nas negociações e aprovação de Bruxelas ao plano de reestruturação.

Sobre a TAP "tivemos uma boa notícia neste fim de semana: o acordo entre a TAP e a generalidade dos sindicatos para a reestruturação. O sinal dado é muito positivo", disse Marques Mendes, durante a sua intervenção num webinar da Confederação do Turismo de Portugal. "A reestruturação da TAP ou é feita com paz social ou sem paz social. E sabemos que feita com paz social é mais fácil, eficaz e consistente. A esse respeito está de parabéns o governo, a administração da TAP e os sindicatos. Até porque aceitar cortes de salários não é a cultura tradicional dos nossos sindicatos", acrescentou.

Defendendo com o acordo com as estruturas sindicais deve "servir para acelerar discussão e aprovação do plano", o comentador admitiu que "é urgente a negociação e aprovação" pois, enquanto isso não acontecer, estará instalado um clima de "incerteza e instabilidade".

"A partir de agora, colocava todas as fichas nas negociações e numa rápida aprovação do plano porque é indispensável" até porque a TAP também é decisiva para "o desenvolvimento do turismo".

Crise política

Luís Marques Mendes defendeu que "a bem da estabilidade" não deve surgir uma crise política nos próximos meses. "Estamos numa pandemia forte mas daqui a uns meses, seguramente, vamos sair desta situação. Mas depois temos os buracos da situação económica no turismo e em outras atividades. Imagine-se que chegávamos a setembro e que se chumbava o orçamento, havia uma crise política, eleições antecipadas. Estávamos a acrescentar um problema aos de saúde e económicos que temos. Seria de loucos", salienta.

Por isso, considera que "a oposição tem tido um comportamento responsável. Falo do maior partido da oposição. E acho que é importante que esta pedagogia seja feita: não é apenas a necessidade de cumprir o mandato, mas é a necessidade sobretudo, a bem do País, que haja condições para não abrir qualquer crise política nos próximos tempos largos para que com isso ajudar o processo de recuperação".

O comentador político acrescentou: "imagine-se que resolvíamos o problema sanitário, começávamos a aplicar a bazuca europeia lá para o final do ano, e de repente mergulhamos numa crise política. Ninguém compreenderia".