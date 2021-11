Marriott já prepara as festas - mesmo para quem quer levá-las para casa

Dinheiro Vivo 07 Novembro, 2021 • 00:09 Partilhar este artigo Facebook

Natal, Fim de Ano e Christmas to Go são as propostas que o Lisbon Marriott Hotel acaba de lançar, em antecipação da próxima época festiva, para recuperar parte da dinâmica perdida devido à pandemia e aos consequentes confinamentos.

Para tal, o Lisbon Marriott Hotel decidiu arrancar já com a programação natalícia, oferecendo celebrações a todas as medidas, seja no hotel, no restaurante da casa, que terá menus especiais para as celebrações preparados pelo chef António Alexandre, ou até recolhendo-as ali e levando para casa.

"Além dos jantares de Natal para empresas, o Lisbon Mariott Hotel preparou este ano para os seus clientes várias opções para comemorar o Natal com toda a segurança, que vão desde o take-away aos buffets e pacotes de alojamento", explica a RP, Ana Caetano. "Para quem pretende celebrar a melhor época festiva sem sair do conforto da sua casa, há sugestões de take-away (Christmas to Go) que contam com leitão, cabrito ou peru (79€ cada, com oito a 10 kg)", e opções mais baratas de ganso e pato, com o hotel a aceitar encomendas até 48 horas antes da entrega.

Também o restaurante fará a habitual noite da consoada e o almoço do dia de Natal em versão buffet, num pacote que inclui alojamento em quarto deluxe, com pequeno-almoço, check-out tardio às 15 h, e jantar de Natal.

Para a noite de Fim de Ano as opções do Marriott passam também por buffet, com bebidas, animação de DJ a partir das 20h e alojamento, com preços que variam entre os 85 e os 165 euros. O brunch de Ano Novo está também no leque de ofertas do hotel lisboeta, bastando reservar a sua opção por telefone.