Marriott prepara abertura de 100 hotéis em 2021

Hotel Marriott © D.R.

Dinheiro Vivo 26 Janeiro, 2021 • 16:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Marriott, empresa hoteleira com sete mil unidades em 130 países, prevê abrir, este ano, 100 propriedades na região da Ásia-Pacífico, com especial foco nos mercados da China, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Índia.

Com a China a liderar a recuperação económica global, a Marriott prepara o reforço da sua presença neste território. Para os próximos meses, está prevista a abertura do 400º hotel do grupo neste mercado e do 50º em Xangai.

Segundo comunicado do grupo, estão ainda agendadas para 2021 inaugurações de unidades da marca W em Changsha e Xiemen, St. Regis em Qingdao e The Ritz-Carlton Reserve em Jiuzhaigou.

Com a abertura do Reserva Ritz-Carlton, a China será o primeiro país da Ásia-Pacífico a acolher todas as marcas de luxo da Marriott International.

A empresa hoteleira está apostada em fortalecer o seu portfólio de luxo no mercado chinês, tendo em conta que, em 2025, este país se deverá tornar o maior mercado no segmento de luxo do mundo.

No Japão, a marca W Hotels deve inaugurar o W Osaka, enquanto a The Luxury Collection também se deverá estrear na Austrália, mais precisamente em Hobart.

The Ritz-Carlton irá estrear-se no principal destino turístico das Maldivas no início do verão. A marca JW Marriott abrirá uma unidade na ilha de Jeju, na Coreia do Sul, no final de 2021.

A insígnia de bem-estar Westin vai marcar presença num dos principais destinos de praia da India, Goa, neste verão.

Para apoiar as viagens domésticas no Japão, a empresa planeia abrir seis hotéis Fairfield by Marriott em 2021 junto das estações rodoviárias Michi-no-Eki, com o objetivo de revitalizar os pontos turísticos locais do país.

No Japão, Fairfield by Marriott estima aumentar a sua rede em mais 30 hotéis até o final de 2023.

Em Melbourne, na Austrália, estão agendadas as inaugurações do segundo W Hotel e do Melbourne Marriott Hotel Docklands para o início de 2021.

No ano passado, a Marriott comemorou a 800ª abertura, tendo adicionado 75 propriedades ao seu portfólio.