Marriott procura viajantes para serem correspondentes do Tik Tok

© DR/Marriott

Procura-se viajantes para passar um ano a experimentar os hotéis Marriott pelo mundo. E a contar a sua experiência como correspondentes do Tik Tok. O desafio é lançado pela cadeia internacional de hotéis e dirige-se a "entusiastas e influenciadores ou qualquer pessoa que esteja à procura de uma mudança significativa na sua vida".

"30 estadias em 300 dias" é o nome do programa, uma extensão da campanha Power of Travel da Marriott Bonvoy, lançada no ano passado para promover a natureza curativa das viagens após os bloqueios pandémicos em 2020. A empresa explica que os vencedores poderão usufruir de estadias nas melhores marcas hoteleiras, que vão do The Ritz-Carlton, ao Westin Hotels and Resorts ao Courtyard by Marriott e Autograph Collection Hotels, entre outros. E ainda a hipótese de experimentar o programa Marriott Bonvoy Moments e hospedar-se numa das mais de 5000 casas de luxo e premium selecionadas em Homes & Villas by Marriott.

"Os interessados em experimentar esta grande aventura podem enviar um vídeo de Tik Tok usando hashtags #30stay300days e #contest até 18 de março de 2022", explica o Marriott, convidando todos os "aventureiros com 21 anos ou mais" a partilhar na sua candidatura por que seriam os melhores candidatos para essa experiência, respondendo à pergunta "como é que as viagens o moldaram?" Os três selecionados começarão a sua jornada já nesta primavera.

"O nosso objetivo é reacender a paixão pelas viagens dinamizando o portfólio do Marriott Bonvoy de forma criativa. Viajar, é sem dúvida, uma das ferramentas mais fortes que temos para aproximar pessoas, ampliar horizontes e fomentar o crescimento, tudo isso com um espírito inabalável de curiosidade", justifica Brian Povinelli, vice-presidente senior da Marriott. "Estamos animados que os correspondentes do Tik Tok abracem o poder transformador das viagens e mostrem o Marriott Bonvoy como um veículo para explorar o mundo através dessa experiência única", junta.

Como correspondentes oficiais do Marriott Bonvoy Tik Tok, os vencedores terão todas as despesas da viagem de um ano pagas por todo o mundo, tornando-se embaixadores do grupo, documentando o que veem, escutam, os lugares e pessoas que conhecem no caminho nas plataformas da sua escolha.

Dia dos Namorados com pacote especial

Também por cá há novidades no Lisbon Marriot Hotel, com o Dia dos Namorados a ser o motivo para lançar um pacote especial para casais que inclui, além do jantar romântico no restaurante CITRUS, o programa " O Amor está no Ar" (alojamento em quarto Deluxe com varanda privativa e vista para o jardim, upgrade disponível e outras surpresas à chegada) e um rico pequeno-almoço buffet.

Com preços a partir de 189€/noite para duas pessoas (oferta válida para os dias 12, 13, 14, 18 e 19 de fevereiro), há ainda a possibilidade de optar apenas pelo jantar romântico à luz de velas, com um menu especial preparado pelo chef António Alexandre que inclui delícias como as "vieiras braseadas com presunto crocante, rebentos e flores, espuma de ervas e curcuma ou vegano/tártaro colorido e apaixonado com ervas aromáticas, legumes bio, abacate e citrinos (entrada); peixe galo, mexilhões, aipo, maçã, espinafres com um afrodisiaco molho iodado ou magret de pato assado e glaceado com especiarias e vinho do porto e risotto de cogumelos, espinafres, cebolinhas e açafrão ou vegetariano/risotto intenso de sentimento e paixão, carnarolli, rebentos e minaturas vegetais beo, cogumelos silvestres, erva principe,aquafaba". À sobremesa, há "delícia de framboesa e maracujá, chocolate e baunilha ou doçura vegana e amorosa, coco, gengibre, baunilha, frutos vermelhos e especiarias (sobremesa)", com preços por casal nos 66 euros, que incluem welcome drink, espumante, vinhos da casa, àgua e café.