Marriott serve 360: empresas e marcas em ação solidária

Em momentos de crise, a solidariedade desperta e o Marriott não quis ficar à margem desse movimento de adaptação e esforço de melhorar a vida de quem mais sofre os efeitos da pandemia. Além de se reinventar através de várias iniciativas e da transformação do hotel para melhor servir os lisboetas, decidiu embarcar numa onda solidária para ajudar a enfrentar o cenário de apreensão e dúvidas sobre o futuro generalizado.

"A situação é preocupante para todos, especialmente para as famílias com baixos rendimentos, organismos de saúde e instituições de solidariedade", explica a unidade hoteleira que, ao longo de vários anos, "investiu em diversas ações com o objetivo de apoiar a comunidade local". Agora, o Lisbon Marriott Hotel, entendendo a necessidade imprescindível de apoiar quem mais necessita, lança um novo projeto de solidariedade tem como objetivo ajudar crianças e adolescentes carenciados provenientes das instituições. Aldeias de Crianças SOS e o Centro de Alojamento Temporário de Tercena são desta vez os beneficiários de uma nova ação solidária.

"Para este projeto, um conjunto de marcas e empresas voluntárias uniram-se ao Lisbon Marriott Hotel e permitiram fazer a diferença. Este esforço conjunto resultou no Marriott Serve 360, para o qual foram feitos donativos de produtos alimentares e não alimentares no valor aproximado de 41 mil euros, entregues a estas duas instituições."

De acordo com Ana Caetano, Public Relations Manager do Lisbon Marriott Hotel, "o impulso de ajudar é o que move" esta unidade hoteleira. "Neste ano, lançamos o desafio às empresas e marcas a participar com recursos alimentares, de higiene pessoal e outros artigos, que serão distribuídos pelas duas instituições. O desafio foi de imediato aceite pelas empresas."

Noutros momentos já deste ano, o Marriott garantiu já iniciativas de apoio aos profissionais de Saúde do Hospital Santa Maria e voluntários dos lares da Junta de Freguesia S. Domingues, através da oferta de alojamento de abril a junho, no valor 79 mil euros, para que médicos, enfermeiros e outros profissionais pudessem minimizar risco de contágio junto dos seus familiares e pessoas de risco. Lançou ainda a plataforma de doação do Marriott Bonvoy, através da qual os membros do programa de fidelização da Marriott podem doar os seus pontos para ajudar organizações que estão ativamente envolvidas no combate à covid em todo o mundo - Cruz Vermelha, UNICEF e World Central Kitchen.

"Todos entenderam que, neste momento, mais importante do que as iniciativas individuais é ver a união das empresas com atuações muito presentes se empenhando para ajudar a comunidade. Juntos somos mais fortes fazendo o bem", acrescenta Ana Caetano.

Esta nova "mega ação solidária" Marriott serve 360 contou com o apoio de marcas e instituições como: Alfaparf Milano, Ac Brito - Claus , Alves Thomé Artista Plástico, Andreia Professional, Aquilea, Btuck, Avenida 7, Bibiane Grave ilustradora, Catrice, Charmers, CLARINS, Clinique, Comporta Perfumes, Dara Jewels, DKNY, El Corte Ingles, Essence, Elegance Button,Estée Lauder, Fernando Oculista, Filipa"s Concept, Filipe Amaral Artista Plástico, Francisco Xicofran Artista Plástico, Fundação Benfica, Fundação Sporting, Garnier, Garvetur, Guerlain, Gourmet do Infantado, Funfashion, Garvetur, Grande Loja Legal de Portugal/Grande Loja Regular de Portugal,Guerlain, Gustoko, Habita Mais, Izidoro, Jardim Zoológico de Lisboa, Loja das Meias, L"Oreal, Lena Gal Artista Plástica, Lu Mourelle Artista Plástica,Mafalda d" Eça Artista Plástica, Mary Kay, Michael Kors,O Boticário, Sakka, Nomination, Michael Kors, My Home Love, Pedro Charneca Artista Plástico, Rotary Clube Lisboa Benfica,Rui Paiva Artista Plástico, Qual House, Rosarinho Cruz Designer de Jóias, Sakka, SENSAI ,Topázio, Keep Warranty,WOO"S.

"O seu empenho foi exemplar e cabe-nos agradecer", conclui a Public Relations Manager do Lisbon Marriott Hotel.