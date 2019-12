“Portugal devia pegar nos artistas e fazer museus virtuais”

No seu 8.º aniversário, o Dinheiro Vivo, em conjunto com a empresa Hi-Interactive, proporcionou uma experiência em realidade virtual, semelhante à que levámos à Web Summit. Desafiámos os participantes da conferência com o tema “Como poderá Portugal preparar-se para a próxima década – Desafios e Oportunidades” a entrarem num elevador em realidade virtual, simulando a subida ao Pilar 7 da Ponte 25 de Abril, em Lisboa, e em 45 segundos gravarem em vídeo um testemunho com uma medida para um Portugal de sucesso.

Marta Sobral Mendonça gostaria que Portugal deveria investir na cultura e “uma ideia interessante seria pegarmos nos artistas portugueses e fazermos museus virtuais”. Veja o vídeo.