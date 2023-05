Martifer aprova contas de 2022 e proposta de aplicação de resultados

© Fernando Fontes / Global Imagens

A Martifer, que opera no setor das estruturas metálicas, aprovou hoje, em assembleia-geral de acionistas, as contas de 2022 e a proposta de aplicação de resultados, foi hoje comunicado ao mercado.

Os acionistas da empresa aprovaram hoje o "relatório único de gestão, balanço e contas individuais e consolidadas e demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2022, incluindo o relatório do governo societário e o relatório de sustentabilidade", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na reunião de hoje foi também aprovada a proposta de aplicação dos resultados da Martifer e a apreciação geral da Administração e Fiscalização da empresa.

Da ordem de trabalhos fez igualmente parte a deliberação sobre a compra e venda de ações próprias, que também recebeu 'luz verde'.