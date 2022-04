Máscara deixa de ser obrigatória nos voos da companhia aérea Norwegian

Norwegian põe fim ao uso obrigatório de máscara nos seus aviões © Orlando Almeida/Global Imagens

A partir de segunda-feira deixa de ser obrigatório a utilização da máscara nos voos da companhia aérea norueguesa Norwegian. A notícia é avançada pelo jornal espanhol Cinco Dias, que explica que a transportadora low cost justificou a sua decisão com o aligeirar das restrições contra a covid-19 na Europa.

Segundo aquele jornal, apesar dos aeroportos terem medidas diferentes implementadas, a decisão de terminar com a obrigatoriedade da máscara vai abranger todos os voos da Norwegian, seja qual for o país de destino.

No enanto, a companhia esclarece que os passageiros que decidam manter a utilização daquele equipamento de proteção serão livres de o fazer e aconselha todos os clientes a informarem-se sobre as regras vigentes nos diferentes locais de destino. De acordo com o Cinco Dias, a Norwegian explicou que a medida, também, vem na sequência do aumento da procura por viagens quando, em fevereiro, na Escandinávia, foram levantadas as restrições.

Também nos Estados Unidos a exigência de uso de máscara termina em meados deste mês e a Airlines for America (a associação comercial que representa as principais companhias aéreas da América do Norte) já veio a público exigir que a máscara não regresse.