Do Hapiness Camp, em parceria com a Lionesa, aos congressos nacionais da AEP - Associação Empresarial de Portugal e da Associação Portuguesa de Logística, passando pelo 10.º aniversário da Portugal Ventures e mais uma edição do Rally Fish, Matosinhos saltou para o centro das atenções com um mês de eventos quase diários que ali levarão mais de 8 mil participantes neste Be Matosinhos, que se descreve como "o mês das empresas".

"De 14 de setembro a 14 de outubro, Matosinhos é o centro das atenções da dinâmica empresarial, com inúmeras iniciativas que apresentam os novos desafios e as novas oportunidades para as empresas", descreve a autarquia, fazendo ver a competitividade do município. "Valorizamos as empresas que contribuem para o desenvolvimento da nossa comunidade, quer através da criação de emprego quer através da sua integração nos valores ambientais e sociais", frisa a autarquia neste mês das empresas.

A estratégia faz parte da vitalidade trazida à cidade pela presidente da câmara, que acumula a gestão do município com a pasta de presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, Luísa Salgueiro, que deu vida à iniciativa Mês das Empresas - Be Matosinhos para reunir na cidade serviços que ajudem os empresários a encontrar oportunidades, seja facilitando acesso a "ideias de negócios ou projetos, encontrando parceiros ou investidores, refletindo sobre as tendências atuais ou os desafios do futuro, ou procurando ajuda de especialistas da área".

Promovido pela autarquia de Matosinhos, o programa (veja aqui) é muito diversificado e conta atividades específicas capazes de apoiar a atividade económica e o tecido empresarial do concelho.