Matosinhos quer trabalhadores da refinaria ajudados pelo Fundo para a Transição Justa

Refinaria da Galp em Matosinhos.

A presidente da Câmara Municipal de Matosinhos considera que os primeiros beneficiários da verba do Fundo para a Transição Justa (FTJ) devem ser os trabalhadores da refinaria da Galp, fortemente afetados com o seu encerramento.

"A primeira das preocupações é acudir aos direitos dos trabalhadores, parte deles alvo de despedimento coletivo na próxima semana", afirmou a socialista Luísa Salgueiro.

Este entendimento surge na sequência de uma reunião que, esta manhã, a autarca teve com o eurodeputado socialista Manuel Pizarro que propôs à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) que seja criado um gabinete autónomo para gerir o Fundo para a Transição Justa (FTJ) e que esse fique sediado em Matosinhos.

Pizarro explicou que "faz todo o sentido" que esse gabinete fique em Matosinhos, dado o enorme impacto que o concelho vai sentir com o encerramento da refinaria da Galp.

Partilhando desta opinião, Luísa Salgueiro acrescentou que o gabinete deve ter uma liderança partilhada entre a autarquia e a CCDR-N.

Além dos trabalhadores, a socialista referiu que a verba deve, igualmente, ser aplicada em soluções que permitam mitigar os efeitos na economia de Matosinhos, no distrito do Porto, que a "decisão da Galp" trouxe.

O encerramento da refinaria de Matosinhos, em abril, representa perdas de 5% do PIB em Matosinhos e de 1.600 postos de trabalho, recordou.

Por esse motivo, a autarca entendeu que é urgente criar postos de trabalho e gerar acréscimo na economia.

Nesse sentido, Luísa Salgueiro considerou que a Galp deve atribuir uma parcela dos terrenos da refinaria da Galp à autarquia para uso público para, assim, lá poder desenvolver projetos.

A Galp desligou a última unidade de produção da refinaria de Matosinhos em 30 de abril, na sequência da decisão de concentrar as operações em Sines.

A petrolífera justificou a "decisão complexa" de encerramento da refinaria com base numa avaliação do contexto europeu e mundial da refinação, bem como nos desafios de sustentabilidade, a que se juntaram as características das instalações.

O estudo, encomendado pela Câmara Municipal de Matosinhos à Universidade do Porto para avaliar os impactos socioeconómicos do fecho do complexo petroquímico no concelho, traça um "cenário particularmente grave" para a região Norte e para o país, caso não seja dado qualquer destino àquela instalação industrial.

A Comissão Central de Trabalhadores (CCT) da Petrogal adiantou que o despedimento coletivo dos trabalhadores vai acontecer, para a sua maioria, a 15 de setembro, dia que ficará na história da Galp como o "mais negro".

O Estado é um dos acionistas da Galp, com uma participação de 7%, através da Parpública.