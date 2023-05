Maximilian Riedel em Portugal para prova exclusiva e apresentação de nova coleção de copos

O CEO da Riedel, Maximilian J. Riedel © DR.

Maximilian Riedel, CEO da empresa Riedel Crystal, fabricante de artigos de vidro, esteve em Portugal para uma prova exclusiva e apresentação da nova coleção de copos "Riedel Veloce". A Riedel Wine Glass Experience realizou-se em dois eventos no Porto e em Lisboa.

Com origem no italiano, "Veloce" significa "veloz", uma alusão à utilização de novas tecnologias que permitiram desenvolver copos mais altos e mais finos, que com um design vanguardista são mais leves, mantendo o requinte e a funcionalidade.

Disponível em nove formatos, cada copo respeita e potencia as castas que originam os vários vinhos: Cabernet Sauvignon, Riesling, Syrah/Shiraz, Pinot Noir/Nebbiolo, Sauvignon Blanc, Rosé, Chardonnay, um copo para Champanhe/Espumantes e um copo de água.

Após vários anos de investigação, em 2020, a produção à máquina começou a ser incorporada pela Riedel para a produção de uma linha de copos - a Extreme - especificamente pensada para vinhos do novo mundo, que exacerbavam a componente aromática. Após o aprimoramento tecnológico, a empresa inovou com a Coleção Veloce, transportando as características de um copo produzido à mão para um copo produzido à máquina.

"Produzir estes copos em máquina requer um nível muito elevado de precisão e experiência - digo-o sem esconder uma pontinha de orgulho. É extremamente difícil produzir um copo desta qualidade em máquina. Conseguimo-lo graças às competências dos nossos técnicos e aos anos de experiência de produção em série", explicou Maximilian J. Riedel.

A nova tecnologia permite atingir hastes em tudo semelhantes às dos copos produzidos de forma artesanal pelos mestres-vidreiros e a base, com um diâmetro de 100 milímetros passa a ser um novo referencial na indústria dos copos de grande formato. O peso dos Riedel Veloce é substancialmente inferior aos Extreme (primeira coleção produzida à máquina).

Há mais de 265 anos que a austríaca Riedel produz copos e decantadores de cristal, com destaque para o desenvolvimento de copos específicos para degustação de vinhos. Georg J. Riedel, da 10ª geração, foi o responsável por aperfeiçoar a tradição familiar ao criar formatos específicos de copos que potenciam as principais características de tipologias de vinhos e das castas que os originam.