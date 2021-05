Máximo dos Santos: "Ficámos muito aquém do poder que gostaríamos de ter na gestão" do Novo Banco

Luís Máximo dos Santos, presidente do Fundo de Resolução © MANUEL DE ALMEIDA / LUSA

O presidente do Fundo de Resolução, Luís Máximo dos Santos, afirmou esta terça-feira que o poder que o Fundo tem na gestão do Novo Banco ficou "muito aquém" do que desejava.

O também vice-governador do Banco de Portugal está esta terça-feira a ser ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

O Fundo de Resolução ficou com 25% do capital do Novo Banco quando o banco foi vendido ao fundo Lone Star, em 2017.

Máximo dos Santos lembrou que a Comissão Europeia proibiu o Fundo de poder ter administradores no banco, no âmbito análise levada a cabo por Bruxelas relativa a ajudas do Estado.

"Ficámos muito aquém do poder que gostaríamos de ter na gestão do banco", disse Máximo dos Santos.

O presidente do Fundo de Resolução salientou ainda a importância do facto de 25% do capital do Novo Banco ser público. "Se excluirmos a Caixa Geral de Depósitos, é a maior participação pública no capital de um banco" em Portugal, afirmou.

