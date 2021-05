Máximo dos Santos: Fundo de Resolução decide "nos próximos dias" qual o valor a pagar ao Novo Banco

Luís Máximo dos Santos, presidente do Fundo de Resolução © MANUEL DE ALMEIDA / LUSA

O Fundo de Resolução vai decidir "nos próximos dias" qual o valor que considera que deve ser pago ao Novo Banco para o compensar por perdas registadas em 2020 relativas a ativos 'herdados' do BES.

A informação foi avançada esta terça-feira pelo presidente do Fundo, Luis Máximo dos Santos, que está a ser ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

"Vai haver também deduções significativas ao valor da 'chamada' (de capital)", afirmou Máximo dos Santos aos deputados, indicando o ministério das Finanças será o primeiro a ser informado sobre o montante a injetar no banco.

O também vice-governador do Banco de Portugal salientou que o valor de litígios existentes entre o Fundo e o Novo Banco, sobre valores devidos ao banco ao abrigo do acordo de capital contingente, ronda os 331 milhões de euros. Estes diferendos serão resolvidos em sede de tribunais arbitrais.

Máximo dos Santos frisou que, "não fora a atuação do Fundo de Resolução", o limite de injeções de capital de 3,89 mil milhões de euros acordado na altura da venda do banco à Lone Star, em 2017, "provavelmente seria atingido este ano".

O Novo Banco registou um prejuízo de 1329 milhões de euros em 2020. No mesmo dia em que divulgou as suas contas relativas ao ano passado, no dia 26 de março, o banco anunciou que iria pedir uma injeção de capital de mais 598,3 milhões de euros ao Fundo de Resolução.

Na mesma data, o Fundo de Resolução confirmou a previsão de que o pagamento ao Novo Banco "seja realizado durante o mês de maio, cumpridos que estejam todos os requisitos e procedimentos aplicáveis", tal "como também resulta dos termos do contrato" feito com a Lone Star aquando da venda do banco em 2017.

No mesmo comunicado, o Fundo indicou que ainda se encontrava a analisar matérias cujo um montante "excede os 160 milhões de euros" para averiguar se "os respetivos impactos nas contas do Novo Banco estão abrangidos, nos termos do contrato, pelo mecanismo de capitalização contingente".

Também será subtraída do valor a transferir uma verba de 1,86 milhões de euros referente ao prémio que o Novo Banco decidiu atribuir aos membros do conselho de administração executivo em relação ao exercício de 2020.

A verba prevista para o Novo Banco no Programa de Estabilidade é de 430 milhões de euros. O Governo chegou a inscrever uma verba para o Novo Banco na sua proposta de Orçamento do Estado para 2021 mas a medida foi travada no Parlamento pelo que a solução encontrada foi a de o Fundo de Resolução recorrer a um empréstimo junto de um consórcio de bancos.

Atualizada às 11H50 com mais informação