Máximo dos Santos: "Nem que saia o Euromilhões" o Fundo de Resolução só pode gastar com autorização

O presidente do Fundo de Resolução, Luís Máximo dos Santos

O presidente do Fundo de Resolução, Luís Máximo dos Santos, afirmou esta terça-feira que qualquer injeção de capital no Novo Banco tem de ter autorização, mesmo que seja financiada com recurso a um empréstimo da banca.

"Nem que saia o Euromilhões ao Fundo de Resolução, para gastar tem que sempre estar coberto para uma autorização para esse efeito", disse o também vice-governador do Banco de Portugal em audição na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

"Mesmo que tenha a verba (para gastar) é sempre precisa uma autorização. Não basta ter receita", adiantou. "Se é o Ministério das Finanças" ou "o Parlamento" a dar a autorização, "é outra questão", disse.

A verba prevista para o Novo Banco no Programa de Estabilidade é de 430 milhões de euros. O Governo chegou a inscrever uma verba para o Novo Banco na sua proposta de Orçamento do Estado para 2021 mas a medida foi travada no Parlamento, pelo que a solução encontrada foi a de o Fundo de Resolução recorrer a um empréstimo junto de um consórcio de bancos.

Máximo dos Santos voltou a confirmar hoje que a verba a transferir será inferior aos mais de 598 milhões de euros pedidos pelo Novo Banco.

Questionado pela deputada bloquista Mariana Mortágua sobre as deduções previstas à próxima injeção de capital, Máximo dos Santos indicou que irão ser descontadas três situações: prémios de gestão; perdas relativas à venda da sucursal do banco em Espanha; e um diferendo que envolve a valorização de um ativo que se escusou a especificar.

