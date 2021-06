Maxyield: baixo preço foi única razão do insucesso da OPA da Sodim à Semapa

A associação de pequenos acionistas não foi contra a OPA, "mas foi contra o baixo preço estabelecido", vinca Carlos Rodrigues, presidente da Maxyield, em resposta às acusaçõees de "comportamento irresponsável" na OPA à Semapa. Ao Dinheiro Vivo, o presidente daquela associação reafirma a sua posição de princípio, vincando mesmo reconhecer "o sentido empresarial da Oferta", mas dizendo-se "absolutamente contra" o baixo preço que a família Queiroz Pereira pretendeu pagar pelo capital de que não dispõe na Semapa. E a isso atribui a responsailidade pelo insucesso da operação. E aponta o informe de investimentos do BCP de 7 de junho (intermediário financeiro na operação) como comprovativo, ao continuar a indicar que "o consenso dos analistas relativamente ao price target da Semapa é de 17,30 € por ação, o que corresponde a um potencial de valorização de 48,4%".

"Os detentores de participações qualificadas, investidores institucionais e muitos pequenos acionistas, mantiveram as suas posições no capital da Semapa, recusando o baixo preço, fixado exclusivamente com base nas condições de mercado em 2020, fortemente influenciadas negativamente pela crise de saúde pública", conclui o responsável.

Reafirmando a vontade e missão de defender os pequenos acionistas que representa, a Maxyield sublinha a falha da condição de sucesso da OPA, que se fixava nos 90% do capital - "o apuramento das ordens de aceitação da OPA da Sodim sobre a Semapa a 7 de junho, e as aquisições feitas pela Sodim ao respetivo preço em mercado regulamentado, totalizaram 9,4% do capital da Semapa, ficando a Sodim com 82,75% dos direitos de voto", justifica. Para concluir que a renúncia à condição de sucesso de 90%, fixada desde início, "é o reconhecimento do falhanço da OPA e uma clara demonstração de recusa do preço oferecido".

Nos mesmos factos apoia a convicção de que a Sodim persistiu no erro do baixo preço e mesmo assim não conseguiu os efeitos pretendidos com o prolongamento da operação por mais uma semana, até ontem, período em que a sua posição passou dos 82,75% para 83,22% dos direitos de voto. "O resultado das aquisições entre 8 e 15 de junho no montante de 374,6 mil ações corresponde apenas a 0,46% do capital social, pelo que a tentativa de obter o que não conseguiu no prazo da oferta, foi novo insucesso. A Maxyield teve dúvidas sobre a aquisição de ações ao preço da OPA entre 8 e 15 de junho, sendo que não foram consideradas lícitas pela CMVM", acrescenta Carlos Rodrigues.

Apesar de tudo, o presidente da Maxyield considera que o insucesso da OPA deve ser um capítulo encerrado e "não dramatizado", mesmo porque a Semapa se mantém cotada em bolsa, mantendo a qualidade de sociedade aberta. "O mercado confirmou que o objetivo de concentrar a presença em bolsa na Navigator, sendo admissível e empresarialmente compreensível, deverá respeitar uma relação baseada num valor justo."

"A relação cotação/ resultado de exploração é das mais baixas (baratas) do mercado bolsista e as taxas de rentabilidade são das mais elevadas do universo PSI 20. Estes indicadores múltiplos de mercado são um elevado fator de confiança, e a informação da dividend season não deixa nenhuma margem de dúvida", considera o presidente da associação dos pequenos acionistas.

"Não percebeu o posicionamento dos pequenos acionistas". Maxyield responde à Sodim

Respindendo diretamente ao ataque da Sodim, que acusou a associação que lidera de comportamento irresponsábel na OPA, Carlos Rodrigues considera as acusações "incompreensíveis e manifestamente injustas", assegurando que as posições da Maxyield "não foram falsas, incompletas, exageradas, tendenciosas ou enganosas". E elenca os argumentos que justificam a defesa:

- "Não é falso que a Semapa não respeitou a data anunciada para apresentação dos resultados do 1ºT /2021 em 14 de maio, antes da data inicial de apuramento dos dados da OPA, tendo adiado a sua divulgação para 31 deste mês, sem qualquer anúncio ou justificação ao mercado desta modificação.

- O justo valor do investimento da Semapa na Navigator em final de 2020 era de 1.243,5 milhões de euros (M€), não é uma informação incompleta mas uma reprodução do relatório & contas da Companhia de 2020, sendo que a Sodim avaliou a totalidade do universo empresarial da Semapa em 948 M€.

- Considerar que o preço que a família Queiroz Pereira pretendeu pagar pelo capital que não dispunha na Semapa era baixo e não correspondia ao real valor das participações financeiras da Companhia na Navigator, na Secil e na ETSA, não é uma informação exagerada.

- Referir que os membros da Comissão Executiva da Semapa são administradores da Sodim e integram ainda o Conselho de Administração da Navigator, não é uma informação tendenciosa e pode ser confirmada nos relatórios de Governo Societário.

- A referência à média dos price target divulgados pelos analistas não é uma informação enganosa."

Carlos Rodrigues conclui assim que o resultado da OPA à Semapa revela reconhecimento de que "o valor atribuído pela Sodim à Semapa é muito inferior ao justo valor dos seus investimentos na Navigator, na Secil e na ETSA, as suas subsidiárias nos negócios da Pasta e do Papel, do Cimento e do Ambiente". E reforça a convicção de que à medida que a economia recupera e o plano de vacinação avança, é expectável que "as condições do setor de pasta, papel, tissue, cimento e outros materiais se mantenham globalmente positivas", com as encomendas e stocks da Navigator em níveis confortáveis, num contexto de recuperação da indústria, bem como de equilíbrio entre a oferta e a procura de papel.