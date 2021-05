Maxyield considera que prolongamento da OPA sobre Semapa "proporciona transparência"

© Semapa

A Maxyield congratulou-se hoje com o prolongamento do prazo da Oferta Pública de Aquisição (OPA) da Sodim sobre a Semapa, considerando que "proporciona transparência e evita assimetrias" na informação ao mercado, mas que "podia e devia ter sido evitado".

"O prolongamento do prazo da Oferta é uma solução que proporciona transparência e evita assimetrias a nível da informação ao mercado. O mercado de capitais português na vertente acionista, ganhou credibilidade a nível nacional e internacional, face ao funcionamento dos mecanismos de supervisão e regulação, e reforçou o atributo de confiança dando voz aos pequenos acionistas", sustenta a Maxyield - Clube dos Pequenos Acionistas, que representa cerca de 2% do capital da Semapa.

A Maxyield refere, contudo, que "a situação podia e devia ter sido evitada, pois as datas iniciais de divulgação dos resultados foram anunciadas com muita antecedência".

"No caso da Navigator foi feito no mês de janeiro e, relativamente à Semapa, no início do mês de abril. Acresce, que em 2020, e em circunstâncias muito adversas, estas companhias apresentaram os resultados do primeiro trimestre em datas anteriores àquelas que agora vão apresentar relativamente a 2021", sustenta.

Na opinião do clube representativo dos pequenos investidores em empresas cotadas, "não existem razões técnicas que justifiquem este adiamento, sendo que a maior e mais importante parte das empresas cotadas do universo PSI20 apresentou os resultados do primeiro trimestre de 2021 até 20 de maio".

Para a Maxyield, na verdade, "este adiamento intencional na transmissão de informação ao mercado permitia ocultar a forma de fixação do preço da OPA, exclusivamente com base nas condições de mercado em 2020, fortemente influenciadas em sentido negativo pela crise de saúde pública e em total prejuízo da apreciação dos fundamentais de economia empresarial".

Segundo recorda, na terça-feira, "minutos antes do termo da OPA à Semapa, veio a Sodim divulgar uma alteração ao prospeto relativa ao prazo final, que passou para as 15:00 do dia 04 de junho", de forma a permitir aos acionistas da Semapa "terem conhecimento e poderem avaliar o impacto dos resultados do primeiro trimestre de 2021 na Semapa e na Navigator sobre o preço justo para a OPA".

"Esta situação ocorre devido à Navigator e Semapa não terem respeitado as datas que prometeram e anunciaram para apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2021 em 11 e 14 de maio e terem adiado a sua divulgação para 28 e 31 deste mês, respetivamente, sem qualquer anúncio ou comunicação ao mercado desta modificação", afirma.

De acordo com a Maxyield, tal "impedia o conhecimento do desempenho empresarial e perspetivas financeiras destas companhias, antes do encerramento da Oferta da OPA da Sodim à Semapa, inadmissível relativamente a sociedades abertas e cotadas em mercado regulamentado".

Por estes motivos, o Clube dos Pequenos Acionistas recorda ter feito "atempadamente uma exposição à CMVM [Comissão do Mercado de Valores Mobiliário] sobre este assunto, tendo-se confirmado a relevância da boa informação e da transparência no seu fornecimento, para o desenvolvimento dum mercado de capitais credível".

Embora as contas trimestrais não sejam auditadas, a Maxyield manifesta a "convicção" de que as informações a divulgar serão "elaboradas em conformidade com as normas de relato financeiro aplicáveis, devendo os investidores e acionistas fazer a sua própria avaliação e formar suas próprias opiniões ou conclusões".

Sustentando que "o comportamento bolsista da Navigator, que é detida em 70% pela Semapa, incorpora as boas perspetivas de 2021", com "um crescimento superior a 20% desde o início do ano", o clube entende que, "tendo em consideração que historicamente a ação da Semapa acompanha a evolução da ação da Navigator, este ritmo de valorização mostra a fragilidade do preço da Oferta da Sodim na OPA e a falácia do prémio anunciado".

"A Maxyield reafirma a sua posição de princípio de não ser contra a OPA e reconhecer o sentido empresarial da oferta, mas é absolutamente contra o baixo preço que a família Queiroz Pereira pretende pagar pelo capital que não dispõe na Semapa", reitera.

No contexto do prolongamento do prazo da OPA, o clube alerta ainda os investidores e acionistas da Semapa que as ofertas de venda que tenham sido transmitidas até 01 de junho "podem ser revogadas junto dos respetivos intermediários financeiros, permitindo decidir sobre a operação após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre da Semapa e da sua maior subsidiária a Navigator".

"Entretanto, recorda-se que a Investimentos Newsletter de 24 de Maio do Millennium bcp, intermediário financeiro na operação da OPA, continua a indicar o 'price target' [preço alvo] da Semapa em 17,30 euros por ação e um potencial de valorização de 48,4% com base no 'consensus' de analistas PSI 20", acrescenta.

A Sodim, 'holding' da família Queiroz Pereira, pediu na terça-feira a prorrogação, até 04 de junho, do período da OPA que lançou sobre a Semapa, e que terminava nesse dia, de forma a aguardar pela divulgação ao mercado dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021 da Semapa e da Navigator.

Em 19 de fevereiro, a Semapa anunciou que a 'holding' da família Queiroz Pereira -- a Sodim --pretendia lançar uma OPA "geral e voluntária" sobre as ações que não detém na empresa.

A Sodim detinha nessa altura (através da sua subsidiária Cimo - Gestão de Participações) 71,906% do capital social da Semapa, correspondentes a 73,167% dos direitos de voto, mas na passada sexta-feira anunciou ter adquirido em bolsa mais 118.231 ações, representativas de 0,145% do capital social do grupo.

O valor final a pagar por ação na oferta é atualmente de 11,66 euros, em dinheiro, o qual corresponde ao valor da contrapartida da oferta de 12,17 euros por ação deduzido do dividendo já pago pela Semapa de 0,512 euros por ação.

No dia 05 de março, o Conselho de Administração da Semapa considerou que a oferta lançada pela Sodim "é oportuna" e apresenta condições "adequadas", não se antevendo alterações da situação dos trabalhadores, 'stakeholders' ou finanças da empresa.